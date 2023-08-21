Стали известны подробности дела в отношении генерал-майора Билялова

На прошлой неделе межрайонный суд по уголовным делам города Астаны признал виновным в мошенничестве бывшего временно исполняющего обязанности начальника ДУИС по Северо-Казахстанской области генерал-майора Берика Билялова. Корреспонденту Tengrinews.kz стали известны подробности дела.



Как следует из описательной части приговора, который был размещен в открытом доступе в Судебном кабинете, в марте 2021 года к Билялову обратилась его знакомая С. Она попросила генерала-майора полиции оказать содействие в решении вопроса о прекращении уголовного дела и освобождении от уголовной ответственности мужа своей родственницы Н. Месяцем ранее мужчина, занимавший руководящий пост в структуре одной из национальных компаний, был задержан Департаментом экономических расследований по Павлодарской области и помещен под стражу.



"Билялов, не имея полномочий и соответствующих возможностей, умышленно, путем обмана сообщил С. о том, что обладает необходимыми связями, может оказать содействие в решении вопроса о прекращении уголовного дела и освобождении от уголовной ответственности, за что попросил 40 миллионов тенге", - говорится в описательной части приговора.



Н. согласилась на условия высокопоставленного полицейского, и до конца мая двумя частями передала ему через С. требуемую сумму. Однако взятых на себя обязательств генерал-майор так и не исполнил: в конце все того же 2021 года супруга Н. осудили на 6,5 лет. После этого жена осужденного начала требовать возврата денег и обратилась с заявлением в правоохранительные органы.



Напомним, в конце февраля стало известно о досудебном расследовании в отношении генерал-майора Берика Билялова. Заявление на него поступило в январе. По версии обвинителя, Билялов в 2021 году обманным путем завладел чужими денежными средствами.