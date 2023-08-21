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"Архитектору будущего" Марату Абиеву вынесли приговор

Просмотров:140 Опубликовано: Сегодня, 19:45
"Архитектору будущего" Марату Абиеву вынесли приговор
Фото: instagram.com/abimarat
21 августа 2023 года межрайонным судом по уголовным делам Астаны оглашен приговор в отношении основателя незаконного фонда "Архитекторы будущего" Марата Абиева, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу суда.

Предъявленное обвинение

Марат Абиев обвинялся в создании и руководстве общественным объединением, деятельность которого сопряжена с побуждением граждан к совершению противоправных деяний (часть 1 статья 404 Уголовного кодекса), а также в распространении заведомо ложной информации, создающем опасность нарушения общественного порядка, совершенном при проведении публичных мероприятий (пункт 2 части 4 статьи 274).

Установлено

В сообщении суда отмечается, что в 2019 году Марат Абиев основал компанию с видом деятельности развитие сельского хозяйства, выращивание зернобобовых и масличных культур, включая семеноводство. В мае-июне 2020 года он завез из Канады семена сельскохозяйственных культур, которые засеял на полях в Акмолинской и Северо-Казахстанской областях.

В августе 2020 года, до проведения уборки, не зная фактическую урожайность, с целью вызова социального всплеска и формирования у граждан ложного представления об эффективности его компании Абиев снял фильм "Архитекторы будущего".

"В данном фильме озвучена заведомо ложная информация о получении колоссальных результатов урожая пшеницы в размере 35-50 ц/га, что выше на 400 процентов урожайности по Казахстану. Однако фактически собранный урожай пшеницы в 2020 году составил лишь от 11,44 до 20,4 ц/га.

В сентябре 2020 года Абиев, осознавая, что распространяемая им информация в указанном фильме является ложной, опубликовал его в YouTube", - сообщил суд.

Более того, в октябре 2020 года бизнесмен обратился в государственные органы с требованием предоставить пахотные земли для реализации проекта его компании. В этих обращениях он также указал заведомо ложную информацию о достигнутой им урожайности на основе семян из Канады, превышающей в 4 раза показатель по Северному Казахстану.

"Далее Абиев в январе 2021 года основал без юридической регистрации сообщество "Genezis" (Фонд "Архитекторы будущего"), открыв более 15 филиалов по Казахстану.

В рамках деятельности данного объединения А. организовал сбор подписей под петицией с требованием к правительству предоставления 5 миллионов гектар земли. Всего им было введено в заблуждение около 300 тысяч человек, которые подписали петицию", - говорится в заявлении.

8 мая 2022 года с целью проведения митинга под видом бесплатного концерта привлек со всего Казахстана участников объединения "Genezis" в Астану. Мероприятие не состоялось.

После, 26 ноября 2022 года, А. собрал в ночном клубе в Астане более 300 человек, где, публично продемонстрировав фильм "Архитекторы будущего", выступил перед собравшимися с призывом выйти на митинг в направлении Акорды с требованием одобрения его проекта.

Участники незаконной акции были задержаны правоохранительными органами.

Вина подсудимого доказана показаниями свидетелей, заключениями специалистов, проведенными экспертизами, вещественными доказательствами и другими материалами уголовного дела.

Наказание

Приговором суда А. признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных пунктом 2 части 4 статьи 274, части 1 статьи 404 Уголовного кодекса, и по совокупности уголовных правонарушений осужден на 7 лет лишения свободы с лишением права заниматься деятельностью, связанной с созданием и руководством общественными объединениями сроком на 5 лет.

Смягчающими уголовную ответственность и наказание обстоятельствами суд признал наличие малолетних детей, отсутствие судимости.

Отягчающих обстоятельств судом не установлено. Приговор не вступил в законную силу.

В ноябре 2022 года Марат Абиев организовал незаконный митинг с участием 300 человек в Астане, а позже был арестован на 2 месяца.


Источник: Tengrinews.kz
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