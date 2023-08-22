Огонь в шахте "Казахстанская" перекинулся на угольные пласты

Спецкомиссия, которая должна выяснить причины трагедии, до сих пор не может приступить к работе. На шахте "Казахстанская" спустя пять дней все еще продолжается пожар – там высокая температура и практически нулевая видимость, передает Tengrinews.kz со ссылкой на телеканал КТК.



Сейчас главная задача специалистов – обеспечить безопасность тех, кто тушит пожар, это 36 спасателей и сотрудники шахты. Горняки "Казахстанской" временно работают на других предприятиях угольного департамента. Огонь в шахте уже перекинулся на угольные пласты. На некоторых участках температура достигает 60 градусов. Пока не идет речь даже о приблизительных сроках, когда пожар потушат и члены комиссии смогут спуститься вниз. В то же время в сети появилось сообщение о намеренном поджоге шахты. Полиция опровергла эту информацию. В настоящее время нет даже предварительных версий о причинах возгорания.



"Приходится постоянно возвращаться назад, чтобы позади спасателей не было огня, чтобы они не оказались в огненном мешке. Есть шахты, бывают такие ситуации, когда просто блокируют участками, и потом, через три месяца, пока огонь не уйдет и останется только тление, туда делается разведка специальная, и после этого заходят люди и тушат это все. Есть такой риск, есть", - сказал Вадим Басин, заместитель акима Карагандинской области.



Напомним, ЧП на шахте "Казахстанская" произошло утром 17 августа. Угольное предприятие относится к компании "АрселорМиттал Темиртау". Пожар произошел на конвейерной ленте. В забое на момент возгорания находились 227 человек. Позже на поверхность вывели 222 человека.



Ранее мажилисмены Ерлан Саиров и Кудайберген Бексултанов выступили с совместным заявлением об аварии на шахте "Казахстанская" угольного департамента "АрселорМиттал Темиртау". Они напомнили, что депутаты уже требовали привлечь к уголовной ответственности топ-менеджмент компании.



В связи с пожаром на шахте "Казахстанская" Президент Касым-Жомарт Токаев поручил правительству и акимату Карагандинской области провести всестороннее расследование причин аварии и оказать всю необходимую помощь пострадавшим.