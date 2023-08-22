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Прогноз на осень представили синоптики

Просмотров:261 Опубликовано: Сегодня, 08:01
Прогноз на осень представили синоптики
Фото ©️ Tengrinews.kz
Сезонный прогноз погоды на осень по территории Казахстана представили синоптики, передает корреспондент Tengrinews.kz.

В сентябре средняя температура за месяц ожидается около нормы на большей части республики, выше нормы на 1 градус - в Западно-Казахстанской, Атырауской, Мангистауской, в северо-западной половине Актюбинской, на севере Костанайской, на крайнем северо-западе Северо-Казахстанской областей.

Количество осадков же в первый месяц осени также ожидается около нормы на большей, части республики, меньше нормы - в Мангистауской области и области Улытау, на большей части Карагандинской, Кызылординской, Туркестанской, Жамбылской, Алматинской областей и области Жетысу, на крайнем юго-востоке Атырауской, на крайнем юго-западе Актюбинской областей, на юго-западе области Абай.

В октябре средняя за месяц температура воздуха ожидается выше нормы на 1 градус на большей части территории республики, около нормы - в горных районах Туркестанской, Жамбылской, Алматинской областей. Осадки же в октябре прогнозируют около нормы на всей территории страны.

В ноябре средняя за месяц температура воздуха ожидается выше нормы на 1-2 градуса на большей части республики, около нормы – в Туркестанской, Жамбылской, Алматинской, в Мангистауской, Кызылординской областях и области Жетысу. Количество осадков в ноябре предполагается меньше нормы на большей части республики, около нормы – в Западно-Казахстанской, Атырауской, Мангистауской, Северо-Казахстанской, на большей части Актюбинской, Костанайской, Акмолинской, Павлодарской областей, в южной половине Алматинской области, в горных и предгорных районах Туркестанской, Жамбылской, Восточно-Казахстанской областей и области Жетысу.


Источник: Tengrinews.kz
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