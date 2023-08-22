Сын осужденного Кокрекбаева попал под суд

ТОО "КТЖ-Грузовые перевозки" укрывало факты нарушения безопасности движения и схода локомотива, в связи с этим исполняющий обязанности главы компании Марлен Кокрекбаев привлечен к ответственности. Об этом сообщили в пресс-службе Западно-Казахстанской транспортной прокуратуры, передает Tengrinews.kz.



Сообщается, что транспортной прокуратурой были выявлены факты укрытия от учета четырех случаев нарушения безопасности движения (в том числе схода локомотива), произошедших в период с 2020 по 2023 год на магистральной железнодорожной сети, которые надлежащим образом не расследовались.



"По данному факту прокуратурой в адрес ТОО "КТЖ-Грузовые перевозки" было внесено представление об устранении нарушений законности, причин и условий, способствующих их совершению, а также принятии мер по привлечению виновных лиц к ответственности.



Вместо исправления подобной ситуации и недопущения их впредь исполняющий обязанности генерального директора ТОО "КТЖ-Грузовые перевозки" Кокрекбаев М.К. решил отписаться письмом, не отвечающим требованиям статьи 36 Конституционного закона "О прокуратуре", - говорится в сообщении.



Как уточняется, Кокрекбаев не принял меры по представлению прокурора: сход локомотива не классифицировали как "событие", три случая срабатывания специальных сигналов подвижного состава (падение на железнодорожный путь, волочение деталей подвижного состава) также не приняты на учет как нарушение безопасности движения и не классифицированы как "инцидент".



Как сообщается, указанное "явилось основанием для возбуждения транспортным прокурором дела об административном правонарушении по статье 664 КоАП ("Непринятие мер по представлению прокурора")".



В итоге суд признал Кокрекбаева М.К. виновным в совершении вышеуказанного административного правонарушения и наложил административный штраф.



Постановление суда вступило в законную силу.



Отметим, что Марлен Кокрекбаев приходится сыном Кариму Кокрекбаеву. Напомним, в декабре 2022 года в Антикоррупционной службе подтвердили информацию о задержании директора ГУ "Казселезащита" МЧС Карима Кокрекбаева при получении взятки.



Учреждение ГУ "Казселезащита" занимается участием в организации и проведении мероприятий по предупреждению селей, снежных лавин, оползней и ликвидации их последствий, обеспечению функционирования соответствующих служб наблюдения и оповещения.



Карим Кокрекбаев был назначен председателем госучреждения "Казселезащита" в августе 2019 года. В разные годы он занимал пост посла в Кыргызстане. Также работал акимом Жамбылской области в период с 2013 по 2018 год.