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Утонули сразу 11 человек: что произошло на берегу Сырдарьи

Просмотров:213 Опубликовано: Сегодня, 09:09
Утонули сразу 11 человек: что произошло на берегу Сырдарьи
Фото пресс-служба акимата Туркестанской области
В акимате Туркестанской области рассказали обстоятельства трагедии, приведшей к гибели 11 человек на реке Сырдарья, передает корреспондент Tengrinews.kz.

В пресс-службе акимата области сообщили, что 21 августа около 18:00 поступило сообщение от жителей о том, что утонули люди. Из 20 человек, пришедших купаться, 11 утонули. Это пятеро детей и шестеро взрослых.

"Это были члены одной семьи или, по крайней мере, однофамильцы. Там было несколько братьев и их дети. Как рассказали родственники, они вышли после тоя и решили отдохнуть на берегу реки. Там берег очень скользкий, и сразу глубина начинается. По видимому, кто-то один оступился, начал тонуть, и другие попытались его вытащить и тоже утонули. По предварительной информации, они друг друга пытались спасти и утонули. Даже искупаться не успели, все были в одежде. Это место не предназначено для купания. Видимо, просто шли по краю берега и сорвались", - рассказали в пресс-службе акимата Туркестанской области.

В настоящее время из воды извлечено восемь тел, поиски остальных продолжаются. При областном департаменте по чрезвычайным ситуациям создан оперативный штаб, на место происшествия направлены работники акимата Отырарского района, районного отдела по ЧС, лесного хозяйства, волонтеры, которые сразу же приступили к разыскным мероприятиям.

Всего в разыскных мероприятиях задействованы 144 бригады, 16 единиц техники и шесть плавательных средств. Вопрос находится на непосредственном контроле главы области Дархана Амангельдиевича.

Первый заместитель акима области Зулыпхар Жолдасов и заместитель акима области Бейсен Тажибаев посетили место трагедии и провели инструктаж. Они также побывали в домах погибших и выразили соболезнования родным. Им окажут соответствующую помощь.

Напомним, что ночью 21 августа стало известно, что сразу 11 человек утонули у моста в реке Сырдарья в Туркестанской области.


Источник: Tengrinews.kz
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