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Активисты в Улькене выступили против строительства АЭС в Казахстане

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 10:10
Активисты в Улькене выступили против строительства АЭС в Казахстане
Фото: kaztag.kz
Астана. 22 августа. КазТАГ – Активисты в селе Улькен Жамбылского района Алматинской области выступили против строительства атомной электростанции (АЭС) в Казахстане, передает корреспондент агентства.

Группа активистов во вторник развернула перед зданием школы села Улькен, где проводятся общественные слушания по вопросу АЭС, плакаты и транспаранты против строительства станции.

Отметим, что ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обещал, что при необходимости строительства АЭС данный вопрос будет вынесен на референдум. Однако 15 июля вице-министр энергетики Жандос Нурмаганбетов заявил, что вопрос строительства АЭС на референдум выноситься не будет.

Напомним, 19 мая известный экономист и энергетик – бывший глава корпорации KEGOC Асет Наурызбаев предложил сторонникам АЭС в будущем платить по Т70 за кВт/час вместо Т30 за зеленую энергию. Эксперт считает, что нужно провести референдум по атомной станции, обещанный президентом, с открытым голосованием.


Источник: kaztag.kz
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