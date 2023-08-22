Активисты в Улькене выступили против строительства АЭС в Казахстане

Астана. 22 августа. КазТАГ – Активисты в селе Улькен Жамбылского района Алматинской области выступили против строительства атомной электростанции (АЭС) в Казахстане, передает корреспондент агентства.



Группа активистов во вторник развернула перед зданием школы села Улькен, где проводятся общественные слушания по вопросу АЭС, плакаты и транспаранты против строительства станции.



Отметим, что ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обещал, что при необходимости строительства АЭС данный вопрос будет вынесен на референдум. Однако 15 июля вице-министр энергетики Жандос Нурмаганбетов заявил, что вопрос строительства АЭС на референдум выноситься не будет.



Напомним, 19 мая известный экономист и энергетик – бывший глава корпорации KEGOC Асет Наурызбаев предложил сторонникам АЭС в будущем платить по Т70 за кВт/час вместо Т30 за зеленую энергию. Эксперт считает, что нужно провести референдум по атомной станции, обещанный президентом, с открытым голосованием.