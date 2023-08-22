Можно ли прожить на 80 тысяч тенге, спросили вице-премьера

Можно ли прожить на 80 тысяч тенге в Казахстане, рассказал заместитель премьер-министра - министр финансов Ерулан Жамаубаев, передает корреспондент Tengrinews.kz.



В кулуарах заседания правительства журналисты попросили Ерулана Жамаубаева прокомментировать высказывание вице-министра труда и социальной защиты населения Олжаса Ордабаева о том, что каждый может прожить на 80 тысяч тенге в Казахстане.



"Тяжело, я не могу сказать, комментировать. Если будет такая возможность, мы готовы поддержать повышение расходов. Но это вопрос не в заработной плате, мы сейчас должны бороться с уровнем инфляции", - ответил министр финансов Ерулан Жамаубаев.



Он отметил, что социальные расходы в бюджете занимают более 40 процентов, в том числе если в целом брать республиканский бюджет, 95 процентов - это прямые затраты, то есть заработные платы, пенсии и пособия.



"Как министр финансов, я готов рассмотреть возможное повышение бюджетникам заработной платы, пособий и так далее, но реальность такова, что мы этого сейчас себе позволить не можем. Поскольку либо нужно будет обращаться в Нацфонд, то есть в определенные средства для будущего поколения, мы ищем. Если собственные доходы будут позволять, мы, естественно, будем постепенно повышать. Но при этом я вам скажу, что за последние несколько лет более миллиона человек, которые получают из бюджета средства, они были охвачены постепенным повышением заработной платы либо пенсии, пособий или стипендии", - заключил Жамаубаев.



Напомним, минимальная зарплата в Казахстане с начала года повысилась с 60 до 70 тысяч тенге. Увеличение коснулось почти двух миллионов казахстанцев. Следующее повышение ожидается в 2025 году.



Ранее министра труда и социальной защиты населения Тамару Дуйсенову спросили о том, как прожить на 70 тысяч тенге.