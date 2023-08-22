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Глава Минпросвещения о ношении хиджаба в школах: Мы все должны следовать букве закона

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 13:26
Глава Минпросвещения о ношении хиджаба в школах: Мы все должны следовать букве закона
Фото из открытых источников
Министр просвещения Гани Бейсембаев в кулуарах правительства 22 августа высказался о ношении хиджаба в школах Казахстана, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Гани Бейсембаев напомнил, что все ученики, согласно требованиям законодательства, должны приходить на занятия в школьной форме.

"Вы это знаете хорошо. Это делается в рамках предоставления равных возможностей для получения образования. Никаких изменений в этом плане нет – все в рамках закона и утвержденных требований. Нужно ходить в школу в утвержденной школьной форме", – отметил министр.

На уточняющий вопрос журналистов о том, запрещено ли ходить в хиджабе в школу, министр ответил: "Какие требования предъявляются к форме, так и должно быть".

По словам Гани Бейсембаева, родители должны понимать главную цель посещения школы – получение качественного образования.

"Надо исходить из этого, и не нужно смешивать здесь другие вопросы. Ребенок должен получить качественное образование, родители должны этому способствовать по закону, и мы все должны следовать букве закона. Есть Конституция, и там написано, что у нас светское государство. Поэтому дети должны носить школьную форму и приходить в школу в школьной форме. Это требование. Ничего в этом плане не изменилось", – подчеркнул глава Минпросвещения.


Источник: zakon.kz
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