Глава Минпросвещения о ношении хиджаба в школах: Мы все должны следовать букве закона

Министр просвещения Гани Бейсембаев в кулуарах правительства 22 августа высказался о ношении хиджаба в школах Казахстана, сообщает корреспондент Zakon.kz.



Гани Бейсембаев напомнил, что все ученики, согласно требованиям законодательства, должны приходить на занятия в школьной форме.



"Вы это знаете хорошо. Это делается в рамках предоставления равных возможностей для получения образования. Никаких изменений в этом плане нет – все в рамках закона и утвержденных требований. Нужно ходить в школу в утвержденной школьной форме", – отметил министр.



На уточняющий вопрос журналистов о том, запрещено ли ходить в хиджабе в школу, министр ответил: "Какие требования предъявляются к форме, так и должно быть".



По словам Гани Бейсембаева, родители должны понимать главную цель посещения школы – получение качественного образования.



"Надо исходить из этого, и не нужно смешивать здесь другие вопросы. Ребенок должен получить качественное образование, родители должны этому способствовать по закону, и мы все должны следовать букве закона. Есть Конституция, и там написано, что у нас светское государство. Поэтому дети должны носить школьную форму и приходить в школу в школьной форме. Это требование. Ничего в этом плане не изменилось", – подчеркнул глава Минпросвещения.