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Снятие пенсионных: изменится ли порог достаточности в 2024 году

Просмотров:159 Опубликовано: Сегодня, 15:14
Снятие пенсионных: изменится ли порог достаточности в 2024 году
Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов
Как изменится порог достаточности ЕНПФ в 2024 году, рассказал заместитель премьер-министра - министр финансов Ерулан Жамаубаев, передает корреспондент Tengrinews.kz.

В кулуарах правительства глава Минфина ответил на вопрос о повышении порога достаточности для досрочного изъятия пенсионных накоплений в 2024 году.

"Из-за того, что МРП меняется, естественно, порог увеличивается. Сейчас у нас 3450, из-за чего было 3690, что-то такое. Но из-за этого, исходя из изменения МРП, меняется правило. Чуть-чуть выше станет", - ответил Жамаубаев.

Журналисты также спросили, считает ли министр справедливым такое повышение с учетом всех реалий и отражает ли это экономическую ситуацию.

"Как раз в МРП, в бюджетном процессе, он является более-менее справедливым показателем и как раз таки учитывает инфляционные процессы, которые происходят в экономике. Каждый раз повышение МРП, естественно, влияет на социальные расходы, пособия, в том числе те суммы, которые разрешается изымать гражданам из ЕНПФ", - пояснил вице-премьер.

В конце 2022 года Единый накопительный пенсионный фонд (ЕНПФ) опубликовал пороги достаточности для использования пенсионных накоплений на 2023 год. С данными можно ознакомиться здесь.


Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 1 )

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Кари (Посетители) Сегодня, 16:11
короче не догнать нам порога этого suicide
 
 

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