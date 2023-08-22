Фейк об отправке данных с камер "Сергек" в Китай опровергли в Казахстане

Слухи о том, что данные с камер дорожного наблюдения "Сергек" якобы отправляют в Китай, опровергли в Казахстане. Ранее такие заявления распространились в Казнете, сообщает Zakon.kz.



В Instagram появилась информация о том, что данные о казахстанцах, полученные с помощью камер "Сергек", якобы переправляют в Китай, сообщил портал StopFake.kz 22 августа. Слухи о том, что камеры произведены в КНР и поэтому якобы небезопасны, возникают уже не впервые – похожие заявления уже распространяли в 2019 году.



"Это неправда. Программное обеспечение и алгоритмы работы полностью созданы казахстанскими IT-специалистами. Разработчиками этого ПО являются сотрудники компании "Көркем Телеком". Еще в 2021 году председатель правления этой компании Асет Ахметов говорил о том, как важно, чтобы IT-решения, связанные с безопасностью населения, были суверенными", – говорится в публикации.



В пресс-службе Sergek Group также опровергли фейк о связях с Китаем и подчеркнули, что все данные с камер хранятся на отечественных серверах.



"Данные с камер системы общественной безопасности "Сергек" хранятся 30 дней. Данные с нарушениями ПДД – бессрочно и на казахстанских серверах. Доступ к данным имеют правоохранительные органы. Передача данных с камер "Сергек" третьим лицам за рубеж невозможна", – пояснили в компании.



Ранее в казахстанском сегменте Сети распространился фейк о том, что новые камеры "Сергек" якобы распознают трещины на стеклах машин и определяют возраст сидящих впереди пассажиров.