Трагедия в Шахтинске: названа судьба шахты "Казахстанская"

После ликвидации пожара на шахте "Казахстанская" добыча угля на предприятии будет приостановлена примерно на год, передает корреспондент Tengrinews.kz.



На данный момент на шахте продолжается ликвидация пожара. Обстановка в аварийных выработках остается крайне напряженной. В работах задействованы 27 горноспасательных отделений.



"Условия работы крайне тяжелые. Это высокая температура воздуха, местами доходит до 65 градусов. Пожар принял развитие и вышел на параллельные выработки через имеющуюся сеть горных выработок. На данный момент в четырех точках мы этот пожар сдерживаем. До полного тушения пожара принято решение об изоляции горных выработок для исключения дальнейшего его развития и выхода в действующие горные выработки, которые нужны для проветривания шахт. С этой целью мы планируем возвести сеть изоляционных гипсовых перемычек", - сообщил первый заместитель директора Карагандинского филиала ТОО "РЦШ ПВАСС" Геннадий Силинский.



Назвать точные сроки, когда горноспасатели смогут обуздать и законсервировать огонь, Силинский не может. Он отметил, что сейчас его личный состав работает посменно, в круглосуточном режиме. Бойцы отдыхают всего по 10, а то и меньше часов.



"На данный момент часть отделения занимается сдерживанием пожара, там сейчас идет практически обрушение горных выработок, которые идут по углю. То есть это практически металл плавится, рамы рвутся и люди воздействуют стволами, специальные пожарные пики забивают. Идет обильное парообразование за счет этого. Видимость ухудшается из-за пара и задымленности, практически все люди работают как в бане", - добавил Силинский.



Он также добавил, что в Карагандинской области ждут прибытия специалистов из России и Германии.



По словам Силинского, пока часть отделения пытается сдержать пожар, вторая возводит соответствующие сооружения. После того как они будут возведены, аварийные выработки будут закрыты специальными сферическими крышками, чтобы исключить попадание кислорода в выработки и не допустить повторные возгорания.



"Шахта по добыче работать не сможет около года. Мы не говорим о консервации шахты, но продолжить выдачу полезных ископаемых на поверхность из шахты не получится. Аварийные выработки должны полностью остыть", - подчеркнул Геннадий Силинский.



До возникновения пожара на шахте "Казахстанская" работали 1548 человек, сообщили представители компании "АрселорМиттал Темиртау". Большая часть работников сейчас распределена по другим шахтам Угольного департамента компании.



"После ликвидации аварии персонал останется работать на шахте "Казахстанская" для жизнеобеспечения, эксплуатации, водоотливу, обеспечению спуска и подъема в шахту. Возможно, будут вестись проходческие работы. Это 40 процентов всех работников. Остальные будут распределены по другим шахам. Пока все работы из-за ликвидации аварии приостановлены", - сообщил исполнительный директор "АрселорМиттал Темиртау" Виктор Гафиулов.



Также стало известно, что сегодня в Шахтинске простились с одним из последних шахтеров, чье тело было обнаружено в аварийной выработке. 23 августа начнутся поминальные обеды.



"Компания выполнила все обязательства по погребению и организации поминальных обедов. В течение нескольких дней будут произведены начисления семьям погибших десятилетних заработных плат. Все обязательства компания выполнит. По пострадавшим в клинике имени Макажанова остаются 13 человек. Им полная помощь оказывается, разработан план реабилитации, после выписки они будут направлены на реабилитацию", - добавили в компании.



Также стало известно, что спецкомиссия по расследованию причин аварии на шахте уже занялась опросом очевидцев и свидетелей пожара. Назначен ряд экспертиз. Однако в аварийных выработках произвести обследования проверяющим не удастся. Огонь уже уничтожил все на аварийных участках.



Напомним, ЧП на шахте "Казахстанская" произошло утром 17 августа. Угольное предприятие относится к компании "АрселорМиттал Темиртау". Пожар произошел на конвейерной ленте. В забое на момент возгорания находились 227 человек. Позже на поверхность вывели 222 человека. К 19 августа были найдены тела всех пяти погибших шахтеров. Пожар на шахте продолжился, а огонь перекинулся на угольные пласты.