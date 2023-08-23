Трагедия на Сырдарье: найдено тело еще одного утонувшего

В Туркестанской области нашли тело еще одного утонувшего в реке Сырдарья, передает корреспондент Tengrinews.kz.



Как сообщили в ДЧС области, 23 августа в 10:40 спасатели обнаружили тело одного из погибших. Из 11 утонувших силами департамента по чрезвычайным ситуациям найдены и извлечены из воды тела 10 человек. Поиски продолжаются.



Напомним, 21 августа около 18:00 от жителей поступило сообщение о том, что на реке Сырдарья утонули люди: пятеро детей и шестеро взрослых.



Как сообщили в акимате региона, это были члены одной семьи или, по крайней мере, однофамильцы.



В МЧС озвучили годы рождения 11 членов большой семьи, утонувших в реке. По данным ведомства, самому младшему ребенку, погибшему на воде, было всего четыре года.