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Стало известно, в какой сфере работает каждый шестой казахстанец

Просмотров:48 Опубликовано: Сегодня, 12:33
Стало известно, в какой сфере работает каждый шестой казахстанец
Фото: Zakon.kz / Павел Михеев
Бюро национальной статистики опубликовало информацию о том, в каких сферах чаще всего работают казахстанцы. Оказалось, что каждый шестой трудоустроенный гражданин РК занят в торговле, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе Бюро национальной статистики, во II квартале текущего года в экономике Казахстана были официально заняты 9,6 млн человек. Из них 6,9 млн работали по найму, а 2,2 млн числились самозанятыми.

Больше всего казахстанцев трудятся в сфере торговли (16,6%). На втором месте – образование (12,9%), на третьем и четвертом, соответственно, промышленность (12,3%) и сельское хозяйство (12,2%). Далее идут строительство (7,1%), транспорт и складирование (7%), здравоохранение и социальная сфера (6,2%), госуправление и оборона (5,8%), прочие виды услуг (3,9%).

Сравнительно немного казахстанцев, работающих в сферах профессиональной, научной и технической деятельности (3,1%), административного и вспомогательного обслуживания (3%), услуг по проживанию и питанию (2,4%). Финансовой и страховой деятельностью занимаются 2,2%, в отрасли связи и информации заняты 2%, операции с недвижимым имуществом проводят 1,6%, в сфере искусства и развлечений работают 1,5%.

В Бюро национальной статистики отметили, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество работников сократилось в сферах сельского хозяйства, строительства, операций с недвижимостью, промышленности, административного обслуживания, искусства и развлечений. В остальных сферах занятость, напротив, увеличилась.

Ранее стало известно, что четверть иностранных работников в Казахстане составляют китайцы.


Источник: Zakon.kz
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