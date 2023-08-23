В салоны боди-массажа в Павлодаре и Экибастузе нагрянула полиция

Полицейские Павлодарской области провели спецоперацию, в ходе которой ликвидировали пять секс-притонов, замаскированных под салоны боди-массажа, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Polisia.kz.



Сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью (УБОП) изобличили преступную группу, которая подозревается в организации и предоставлении интимных услуг на территории Павлодарской области. В Павлодаре и соседнем Экибастузе ликвидированы пять притонов, законспирированных под салоны боди-массажа. По версии полицейских, на самом деле там занимались проституцией и сводничеством.



"Проведено 25 обысков, в полицию доставлено более 30 лиц, в том числе администраторы, массажистки и клиенты данных заведений. В ходе обыска изъято 10 миллионов тенге и 1 600 долларов, два охотничьих ружья, два газовых пистолета, кастет, наборы белья для ролевых игр, маски, плетки, наручники, кляпы, рекламная продукция, прайс-листы, визитки и подарочные сертификаты", – сообщил начальник УБОП департамента полиции Павлодарской области Габит Кабдрахманов.



Также полицейские установили владельцев и организаторов вышеуказанных массажных салонов, которые позиционируют себя в качестве бизнесменов. Начато досудебное расследование.