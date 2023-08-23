Примерно в $1,5 млрд оценили стоимость активов для возврата Боранбаевым государству

Астана. 23 августа. КазТАГ – Стоимость активов, которые бизнесмен Кайрат Боранбаев должен будет вернуть государству в рамках сделки по признанию вины, составляет около $1,5 млрд, сообщает UlysMedia.



«Боранбаев возвращает активы государству. На сумму около $1,5 млрд», - сообщил источник издания.



Напомним, 22 августа КазТАГ сообщал, что Боранбаев признал вину в рамках сделки по процессуальному соглашению и подтвердил намерение сотрудничать с органами уголовного преследования по вопросу добровольного возмещения ущерба по уголовному делу. Суд предоставил сторонам время для обсуждения и подготовки документов процессуального соглашения.