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Примерно в $1,5 млрд оценили стоимость активов для возврата Боранбаевым государству

Просмотров:622 Опубликовано: Вчера, 15:27
Примерно в $1,5 млрд оценили стоимость активов для возврата Боранбаевым государству
Фото из открытых источников
Астана. 23 августа. КазТАГ – Стоимость активов, которые бизнесмен Кайрат Боранбаев должен будет вернуть государству в рамках сделки по признанию вины, составляет около $1,5 млрд, сообщает UlysMedia.

«Боранбаев возвращает активы государству. На сумму около $1,5 млрд», - сообщил источник издания.

Напомним, 22 августа КазТАГ сообщал, что Боранбаев признал вину в рамках сделки по процессуальному соглашению и подтвердил намерение сотрудничать с органами уголовного преследования по вопросу добровольного возмещения ущерба по уголовному делу. Суд предоставил сторонам время для обсуждения и подготовки документов процессуального соглашения.


Источник: kaztag.kz
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Комментарии ( 1 )

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Adai11 (Посетители) Вчера, 16:13
Когда за дочерей и зятьев 1-го Президента РК возьметесь, слуги Народа devil
 
 

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