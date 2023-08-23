Бывшего топ-менеджера "КазТрансГаз Аймак" разыскивает АФМ

Агентство по финансовому мониторингу разыскивает бывшего топ-менеджера "КазТрансГаз Аймак" Руслана Сагымбекова, передает корреспондент Tengrinews.kz.Розыск экс-члена правления АО "КазТрансГаз Аймак" инициировала прокуратура Алматы. Дело зарегистрировали 20 июля, а поиски Сагымбекова поручили городскому департаменту экономических расследований АФМ."Сагымбеков Руслан Бекболатович. В розыске 34 дня", - говорится в разыскной карточке на портале органов правовой статистики и специальных учетов.Согласно данным из открытых источников, Руслана Сагымбеков родился в 1986 году. Окончил Казахский университет международных отношений и мировых языков имени Абылай хана по специальности "государственное и местное управление" в 2009 году и в 2011 году магистратуру в Казахском экономическом университете имени Турара Рыскулова по специальности "финансы".Карьеру начинал главным специалистом в алматинском департаменте Агентства по регулированию естественных монополий (2009-2010 годы). Далее перешел в АО "КазТрансГаз Аймак", где в 2010 году стал главным менеджером департамента инвестиционной политики, а потом возглавил данный департамент. В 2014 году был назначен управляющим директором в "КазТрансГаз Аймак", а в 2016 году стал советником генерального директора и членом правления "КазТрансГаз Аймак".Напомним, в июне этого года прокуроры оштрафовали алматинский филиал "КазТрансГаз Аймак" на полмиллиарда тенге. А в апреле филиал компании в Кызылординской области оштрафовали на 232 миллиона тенге.