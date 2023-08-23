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Бывшего топ-менеджера "КазТрансГаз Аймак" разыскивает АФМ

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 16:41
Бывшего топ-менеджера "КазТрансГаз Аймак" разыскивает АФМ
Руслан Сагымбеков. Фото:qamqor.gov.kz
Агентство по финансовому мониторингу разыскивает бывшего топ-менеджера "КазТрансГаз Аймак" Руслана Сагымбекова, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Розыск экс-члена правления АО "КазТрансГаз Аймак" инициировала прокуратура Алматы. Дело зарегистрировали 20 июля, а поиски Сагымбекова поручили городскому департаменту экономических расследований АФМ.

"Сагымбеков Руслан Бекболатович. В розыске 34 дня", - говорится в разыскной карточке на портале органов правовой статистики и специальных учетов.

Бывшего топ-менеджера "КазТрансГаз Аймак" разыскивает АФМ


Согласно данным из открытых источников, Руслана Сагымбеков родился в 1986 году. Окончил Казахский университет международных отношений и мировых языков имени Абылай хана по специальности "государственное и местное управление" в 2009 году и в 2011 году магистратуру в Казахском экономическом университете имени Турара Рыскулова по специальности "финансы".

Карьеру начинал главным специалистом в алматинском департаменте Агентства по регулированию естественных монополий (2009-2010 годы). Далее перешел в АО "КазТрансГаз Аймак", где в 2010 году стал главным менеджером департамента инвестиционной политики, а потом возглавил данный департамент. В 2014 году был назначен управляющим директором в "КазТрансГаз Аймак", а в 2016 году стал советником генерального директора и членом правления "КазТрансГаз Аймак".

Напомним, в июне этого года прокуроры оштрафовали алматинский филиал "КазТрансГаз Аймак" на полмиллиарда тенге. А в апреле филиал компании в Кызылординской области оштрафовали на 232 миллиона тенге.


Источник: Тengrinews.kz
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