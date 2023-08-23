Новые камеры Zerek-2 появятся на трассах Казахстана: где и что они отслеживают

МВД совместно с Комитетом автомобильных дорог и нацкомпанией "КазАвтоЖол" реализовало сервис по использованию на загородных трассах камер для фиксации нарушений скоростного режима, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
Как сообщила старший инспектор по особым поручениям комитета административной полиции МВД Актоты Боранова, 33 программно-аппаратных комплекса Zerek-2 интегрированы с единым реестром административных производств. То есть штрафы нарушители будут получать в автоматическом режиме.
"На сегодняшний день Zerek-2 готов к работе на автодорогах Шымкент – Кызылорда, Шымкент – граница Узбекистана, Шымкент – Тараз, Тараз – Кайнар, Конаев – Талдыкорган и Астана – Павлодар. Подобный программный комплекс ранее был запущен на трассе Кокшетау – Астана и по сей день показывает хорошие результаты по регистрации нарушений правил дорожного движения", – отметила Боранова.
По данным МВД, за семь месяцев текущего года на дорогах страны зарегистрировано порядка семи тысяч дорожно-транспортных происшествий, в которых погибло свыше 1200 человек и около 8500 человек получили травмы. Из-за нарушений скоростного режима на загородных трассах погибли свыше 300 участников дорожного движения, более 1200 пострадали.
"На указанных трассах с 00:00 часов 25 августа комплексы Zerek-2 будут работать в штатном режиме. Пользуясь случаем, просим всех водителей соблюдать скоростной режим и дистанцию между автомобилями" – призвала Актоты Боранова.
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