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Захватчик заложников в Kaspi в Астане признан вменяемым - полиция

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 17:29
Захватчик заложников в Kaspi в Астане признан вменяемым - полиция
Фото ©️ Tengrinews.kz / Айсултан Кульшманов
Подозреваемый в захвате людей в Kaspi банке в Астане Алихан Мурадов понимал, что делает. Согласно судебно-психиатрической экспертизе, он признан вменяемым, сообщили в столичном департаменте полиции в ответ на запрос Tengrinews.kz.

Досудебное расследование в отношении Мурадова завершили 6 августа этого года. Все участники ознакомлены с материалами дела. Прокурор подписал обвинительный приговор в отношении подозреваемого 15 августа, дело передали в специализированный межрайонный суд по уголовным делам Астаны.

"Согласно заключению судебно-психиатрической экспертизы, лицо признано вменяемым", - добавили в полиции.

В ходе расследования полиция установила, что Алихан Мурадов действовал в одиночку.

"Причастность других лиц к данному преступлению не установлена", - сообщили в департаменте полиции.

Известно также, что ранее Мурадов не привлекался ни к уголовной, ни к административной ответственности. В 2013 году он состоял на учете в наркологическом диспансере.

На сегодняшний день Мурадов содержится в учреждении №64 департамента уголовно-исполнительной системы Астаны. Иные сведения досудебного расследования не подлежат разглашению согласно статье 201 Уголовно-процессуального кодекса.

Ранее в пресс-службе столичного суда сообщили, что дело о захвате заложников в Kaspi передали в межрайонный суд по уголовным делам Астаны. Дата его рассмотрения пока неизвестна.

Захватчик заложников в Kaspi в Астане признан вменяемым - полиция


Захват заложников в Астане
Напомним, 18 июня в Астане вооруженный человек захватил заложников в отделении Kaspi и стал угрожать расправой. Полиция выяснила, что подозреваемым является уроженец Жамбылской области 1993 года рождения Алихан Мурадов. После сообщения о захвате жителей прилегающих жилых домов эвакуировали.

Мужчина выдвинул ряд требований. На их выполнение дал три часа, после чего обещал убить заложников. Тогда на место происшествия прибыли министр внутренних дел Марат Ахметжанов и сотрудники специального подразделения "Арлан" департамента полиции Астаны. Позже глава МВД рассказал журналистам, что лично вел переговоры с захватчиком и предлагал себя вместо одной из девушек-заложниц. Отметим, среди заложников были только сотрудники банка.

20 июня 2023 года специализированный межрайонный следственный суд города Астаны санкционировал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца в отношении подозреваемого Алихана Мурадова. За совершение данного преступления ему может грозить от 7 до 12 лет лишения свободы.



Источник: Тengrinews.kz
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