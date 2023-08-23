Захватчик заложников в Kaspi в Астане признан вменяемым - полиция

Подозреваемый в захвате людей в Kaspi банке в Астане Алихан Мурадов понимал, что делает. Согласно судебно-психиатрической экспертизе, он признан вменяемым, сообщили в столичном департаменте полиции в ответ на запрос Tengrinews.kz.Досудебное расследование в отношении Мурадова завершили 6 августа этого года. Все участники ознакомлены с материалами дела. Прокурор подписал обвинительный приговор в отношении подозреваемого 15 августа, дело передали в специализированный межрайонный суд по уголовным делам Астаны."Согласно заключению судебно-психиатрической экспертизы, лицо признано вменяемым", - добавили в полиции.В ходе расследования полиция установила, что Алихан Мурадов действовал в одиночку."Причастность других лиц к данному преступлению не установлена", - сообщили в департаменте полиции.Известно также, что ранее Мурадов не привлекался ни к уголовной, ни к административной ответственности. В 2013 году он состоял на учете в наркологическом диспансере.На сегодняшний день Мурадов содержится в учреждении №64 департамента уголовно-исполнительной системы Астаны. Иные сведения досудебного расследования не подлежат разглашению согласно статье 201 Уголовно-процессуального кодекса.Ранее в пресс-службе столичного суда сообщили, что дело о захвате заложников в Kaspi передали в межрайонный суд по уголовным делам Астаны. Дата его рассмотрения пока неизвестна.Напомним, 18 июня в Астане вооруженный человек захватил заложников в отделении Kaspi и стал угрожать расправой. Полиция выяснила, что подозреваемым является уроженец Жамбылской области 1993 года рождения Алихан Мурадов. После сообщения о захвате жителей прилегающих жилых домов эвакуировали.Мужчина выдвинул ряд требований. На их выполнение дал три часа, после чего обещал убить заложников. Тогда на место происшествия прибыли министр внутренних дел Марат Ахметжанов и сотрудники специального подразделения "Арлан" департамента полиции Астаны. Позже глава МВД рассказал журналистам, что лично вел переговоры с захватчиком и предлагал себя вместо одной из девушек-заложниц. Отметим, среди заложников были только сотрудники банка.20 июня 2023 года специализированный межрайонный следственный суд города Астаны санкционировал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца в отношении подозреваемого Алихана Мурадова. За совершение данного преступления ему может грозить от 7 до 12 лет лишения свободы.