Персональные данные казахстанских пенсионеров оказались в открытом доступе, передает корреспондент Tengrinews.kz.



Списки с персональными данными пожилых павлодарцев размещали на сайте госзакупок в течение двух лет. Фамилии, имена и ИИН пенсионеров публиковали в актах выполненных работ, которые выкладывали на госпортал для отчетности.



Вопиющие нарушения сотрудники павлодарской областной прокуратуры вскрыли во время анализа качества предоставления специальных соцуслуг пенсионерам.



"В актах выполненных работ за прошлый и этот год указаны фамилии, имена, отчества, ИИНы, а где-то даже дни рождения 1100 пенсионеров. Эти акты загружали на портал госзакупок, тем самым нарушая права граждан на конфиденциальность", - сообщили в прокуратуре.



В надзорном органе отметили, что оказываемые соцуслуги не соответствовали единому стандарту, однако в управлении координации занятости и социальных программ Павлодарской области не принимали мер по устранению явных нарушений. Речь идет об оздоровлении пенсионеров в одном из домов отдыха под Павлодаром.



"В прошлом году эти услуги предоставляло павлодарское ТОО, в этом году - местное общество инвалидов, причем у них один руководитель. Договоры с обоими поставщиками заключались напрямую из одного источника, в связи с несостоявшимися конкурсами", - сообщили в надзорном органе.



Отметим, в этом году на специальные соцуслуги для 1600 пенсионеров в Павлодарской области выделили 242,5 миллиона тенге. Персональные данные более половины уже оздоровившихся пожилых павлодарцев все еще остаются на портале госзакупок.



"Фамилии и ИИНы получателей услуг опубликовали поставщики, чтобы подтвердить, что люди прошли двухнедельное оздоровление. Сведения за прошлый год с портала госзакупок удалены. Данные получателей этого года пока не удалили, потому что у нас были дополнительные договоры. Но мы обратились с письмом к разработчику портала, чтобы эти персональные данные убрали", - прокомментировала заместитель управления координации занятости и социальных программ Павлодарской области Алия Рахимова.



Прокуроры Павлодарской области установили, что поставщики услуг не имели лицензии на оказание первичной медико-санитарной, доврачебной помощи, а также травматологическую и ортопедическую. Не работал в доме отдыха и бассейн, который является обязательным условием по договору.



"Поставщики социальных услуг привлечены к административной ответственности за занятие медицинской деятельностью без соответствующего разрешения, в отношении них начата претензионно-исковая работа", - сообщили в прокуратуре региона.



Здесь также добавили, что руководство и должностных лиц управления координации занятости и соцпрограмм Павлодарской области привлекут к дисциплинарной ответственности.