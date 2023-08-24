Куда казахстанцы едут на заработки

С начала 2023 года из Казахстана выехали 194 тысячи граждан, большая часть из которых отправилась на заработки в другие страны, передает корреспондент Tengrinews.kz.



Как сообщил председатель Комитета по миграции Министерства труда и социальной защиты населения Аскарбек Ертаев, из 194 тысяч казахстанцев около 162 тысяч человек выехали на работу в Россию, еще 13,1 тысячи - в Польшу, 6 тысяч - в Южную Корею, 5 тысяч - в Великобританию.



"Они в основном уехали на заработки. Если сравнивать с прошлыми годами, то в целом статистика у нас такая же. На учебу выехало, например, в 2021 году 17 тысяч, в 2022 году – 25 тысяч, сколько в этом году – примерно статистика может быть приблизительной к прошлому году", - рассказал Аскарбек Ертаев на брифинге в СЦК.



Он подчеркнул, что по поручению премьер-министра Казахстан проводит работу по защите своих граждан, работающих за рубежом. Планируется подписать соглашения с Турцией, ОАЭ, Южной Кореей, Германией, Великобританией, Израилем о соблюдении всех трудовых и социальных прав граждан Казахстана, которые приезжают работать в эти страны.



"По Южной Корее мы сейчас присоединяемся к их системе по трудоустройству. Мы уже заполнили первый опросник, где обсуждается алгоритм, как наши граждане будут выезжать в Южную Корею. Если коротко, то будут выделяться специальные образовательные учреждения, где казахстанцев будут готовить к поездке в Южную Корею, языку, базовым вещам, чтобы они общались хотя бы на разговорном уровне", - рассказал глава комитета.



Перед поездкой также будут проверять состояние здоровья граждан. Кроме того, они обязаны будут подписывать трудовое соглашение, в котором указаны его права, обязательства с его стороны и со стороны центра занятости.