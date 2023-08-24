Осуждены подростки, жестоко избившие несовершеннолетнего в Кызылординской области

В Кызылординской области суд вынес приговор подросткам, жестоко избившим школьника, передает корреспондент Tengrinews.kz.



В апреле 2023 года в соцсетях распространилось видео, на котором двое жестоко избивают лежащего на земле подростка. Ему наносились сильные удары руками и ногами. Все это сопровождалось нецензурной лексикой. Ранее полиция начала расследование по статье "Хулиганство".



Специализированный межрайонный суд по делам несовершеннолетних Кызылординской области рассмотрел уголовное дело в отношении несовершеннолетних подсудимых О., Б., К. по пункту 1 части 2 статьи 293, пунктам 5, 8 части 2 статьи 107 УК.



"Как установлено, подсудимые 6 апреля 2023 года около 14:00 в парке после разногласия с потерпевшим С. окружили его, сбили на землю, пнув его по ноге, затем несколько раз ударили кулаками по лицу, в область груди и головы. Затем они скрылись с места происшествия", - рассказали в пресс-службе специализированного межрайонного суда по делам несовершеннолетних Кызылординской области.



В ходе судебного разбирательства двое несовершеннолетних подсудимых полностью признали свою вину, а третий вину не признал.



"По заключению комиссионных экспертов, вследствие нанесения травмы вокруг обоих глаз, левой височной кости, отека грудной клетки и закрытой черепно-мозговой травмы пострадавшему причинен вред здоровью легкой степени. Также у него травмы левой поверхности лица, перелом ребер, телесные травмы первого шейного отдела позвоночника, то есть нанесен вред здоровью средней степени. Телесные повреждения на теле утверждены как неопасные для жизни", - отметили в пресс-службе областного суда.



В ходе проведения следствия и в суде представитель потерпевшего с заявлением о взыскании какого-либо ущерба не обращался. Прокурор просил назначить подсудимым наказание в виде одного года ограничения свободы. Согласно части 3 статьи 11 УК уголовные правонарушения подсудимых относятся к категории преступлений средней тяжести. Как отметили в суде, согласно части 7 статьи 81 УК несовершеннолетним, совершившим преступление небольшой тяжести или преступление средней тяжести, не связанное с причинением смерти, лишение свободы не назначается.



"Приговором суда несовершеннолетние подсудимые признаны виновными, им по совокупности уголовных правонарушений окончательно назначено наказание в виде одного года ограничения свободы", - добавили в суде.



Приговор суда не вступил в законную силу.