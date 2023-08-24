Суицид солдата в Жамбылской области: суд вынес приговор командиру

В Военном суде Шымкентского гарнизона завершилось закрытое судебное разбирательство по делу о суициде 18-летнего солдата-срочника на пограничной заставе "Шөлдала" в Жамбылской области, передает корреспондент Tengrinews.kz.



Как рассказали в пресс-службе суда, на скамье подсудимых оказался командир погибшего солдата сержант Н. Он обвинялся в вымогательстве с применением насилия, превышении власти и доведении до самоубийства военнослужащего.



"Судом установлено, что Н. проходил службу по контракту на пограничной заставе, занимая должность руководителя мобильной группы. В августе 2022 года он установил, что военнослужащие, нарушая устав Вооруженных сил, самовольно поменяли посты в наряде. Н., использовав данный повод, стал вымогать денежные средства у рядового К., который перечислил денежную сумму на банковский счет подсудимого.



Также установлено, что Н., обнаружив, что военнослужащие Б., К. и А. распивали спиртные напитки на территории пограничной заставы, превышая свои служебные полномочия, нанес им телесные повреждения", - пояснили в пресс-службе.



Отмечается, что вина подсудимого доказана показаниями потерпевших и свидетелей, а также осмотром вещественных доказательств, в том числе выпиской с банковского счета, видеозаписью, изъятой с пограничной заставы, и другими материалами уголовного дела. Однако его вина в части доведения до самоубийства военнослужащего Б. не нашла своего подтверждения.



"Н. обвинялся в том, что он систематически и безосновательно предъявлял претензии своему подчиненному Б., унижал его честь и достоинство. Однако, как установлено судом, подсудимый находился на территории заставы всего восемь дней, из которых встречался с потерпевшим всего несколько раз и не мог за столь короткий срок создать негативную обстановку для суицида. Совокупность доказательств исключает вину подсудимого в этом деянии", - добавили в суде.



Приговором суда Н. признан виновным и по совокупности уголовных правонарушений осужден на три года шесть месяцев лишения свободы. А по части "доведения до самоубийства" он признан невиновным и оправдан за недоказанностью совершения им уголовных правонарушений.



Материалы уголовного дела по факту смерти Б. направлены военному прокурору Южного региона для принятия мер к установлению лица, совершившего уголовное правонарушение.



Приговор не вступил в законную силу.



Напомним, что 18-летний солдат-срочник совершил суицид в Жамбылской области в августе 2022 года. Позже в Главной военной прокуратуре опровергли версию сексуального насилия.