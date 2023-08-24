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Токаев обратился к партнерам на саммите БРИКС

Просмотров:362 Опубликовано: Вчера, 16:45
Токаев обратился к партнерам на саммите БРИКС
Фото пресс-службы Акорды
В Южной Африке проходит второй день саммита БРИКС. 24 августа Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял участие в нем по видеосвязи, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Выступая, Президент Казахстана призвал всех партнеров присоединиться к реализации экономических, торговых, транспортных и инвестиционных проектов через коридоры "Север - Юг" и "Восток - Запад".

"Казахстан призывает всех партнеров присоединиться к нам в реализации экономических, торговых, транспортных и инвестиционных проектов через коридоры "Север - Юг" и "Восток - Запад". Транскаспийский международный транспортный маршрут, дополняющий важнейшую инициативу "Пояс и путь", открывает ценные перспективы торгового сотрудничества. Такое взаимодействие будет способствовать развитию межрегиональной торговли и раскрытию всего транзитного и транспортного потенциала наших регионов", - отметил он.

Кроме того, Токаев рассказал о своей инициативе "О мировом единстве за справедливый мир и согласие" и призвал страны БРИКС и "БРИКС Плюс" сотрудничать в продвижении этой инициативы на общее благо.

"Мы должны искать приемлемую формулу мира, стабильности и безопасности, основанную на Уставе ООН. С этой целью на саммите ШОС в этом году я выдвинул инициативу "О мировом единстве за справедливый мир и согласие. Партнеры по БРИКС и "БРИКС Плюс" могли бы сотрудничать в продвижении этой инициативы на общее благо", - сказал Президент Токаев.

Эта инициатива, как указал Глава государства, направлена на достижение прогресса в области глобальной безопасности и стабильности, а также на установление более рационального политического и экономического международного порядка.

БРИКС - межгосударственное объединение, союз пяти государств: Бразилии, России, Индии, КНР, Южной Африки. Организация была основана в июне 2006 года в рамках Петербургского экономического форума с участием министров экономики Бразилии, России, Индии, Китая.

С 2009 года правительства стран БРИКС ежегодно встречаются на официальных саммитах - последний 14-й саммит состоялся 24 июня 2022 в КНР.

Сейчас 15-й саммит БРИКС проходит в Йоханнесбурге 22-24 августа в очном формате впервые за три года. На нем присутствуют лидеры Китая, Индии, Бразилии и ЮАР. Россию представляет глава МИД Сергей Лавров. Сегодня БРИКС объединяет пять стран, но желание присоединиться к экономическому блоку уже выразили 23 государства, в том числе Аргентина, Иран, Алжир, Тунис, Турция, Саудовская Аравия, Египет.


Источник: Тengrinews.kz
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