Министр Саясат Нурбек поставил своей работе оценку

Министр науки и высшего образования Саясат Нурбек поставил своей работе оценку, передает корреспондент Tengrinews.kz.



В кулуарах форума высшего образования и науки, посвященного развитию человеческого капитала, министр заявил, что при отчете в правительстве у членов кабмина есть такой показатель, как собственная оценка по исполнению поручений Президента, по которому Саясат Нурбек дал себе оценку.



"Этот год мы тоже начали не очень хорошо. Когда мы отчитываемся в правительстве, есть такой показатель, как собственная оценка по исполнению поручений Президента. К сожалению, эта оценка по подготовительной работе и финансированию неудовлетворительная, сам себе ставлю", - заявил он.



Министр отметил, что уже состоялось совещание с руководителями НИИ. Было принято решение продолжить диалог по формированию образовательного и научного заказа на следующий год.



"В этом году вы уже почувствовали большой поток денег, который пошел в науку, почти 159 миллиардов тенге за счет грантового финансирования заходит. Сейчас предстоит огромная работа с НИИ и вузами по правильному и максимально результат-ориентированному освоению этих средств. Мы вчера провели большое совещание с руководителями наших НИИ, мы продолжим этот диалог по формированию образовательного и научного заказа на следующий год. Обещаем в этом году разорвать этот порочный цикл финансирования", - сказал Саясат Нурбек.