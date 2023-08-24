Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Пятница, 25 Августа
+25...+25
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 462.04 KZT
  • €1 = 501.22 KZT
  • 1 RUB = 4.89 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана

Министр Саясат Нурбек поставил своей работе оценку

Просмотров:250 Опубликовано: Вчера, 17:38
Министр Саясат Нурбек поставил своей работе оценку
Фото:gov.kz
Министр науки и высшего образования Саясат Нурбек поставил своей работе оценку, передает корреспондент Tengrinews.kz.

В кулуарах форума высшего образования и науки, посвященного развитию человеческого капитала, министр заявил, что при отчете в правительстве у членов кабмина есть такой показатель, как собственная оценка по исполнению поручений Президента, по которому Саясат Нурбек дал себе оценку.

"Этот год мы тоже начали не очень хорошо. Когда мы отчитываемся в правительстве, есть такой показатель, как собственная оценка по исполнению поручений Президента. К сожалению, эта оценка по подготовительной работе и финансированию неудовлетворительная, сам себе ставлю", - заявил он.

Министр отметил, что уже состоялось совещание с руководителями НИИ. Было принято решение продолжить диалог по формированию образовательного и научного заказа на следующий год.

"В этом году вы уже почувствовали большой поток денег, который пошел в науку, почти 159 миллиардов тенге за счет грантового финансирования заходит. Сейчас предстоит огромная работа с НИИ и вузами по правильному и максимально результат-ориентированному освоению этих средств. Мы вчера провели большое совещание с руководителями наших НИИ, мы продолжим этот диалог по формированию образовательного и научного заказа на следующий год. Обещаем в этом году разорвать этот порочный цикл финансирования", - сказал Саясат Нурбек.


Источник: Тengrinews.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2023 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Хапина С.И.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика