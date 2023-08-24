Ушел из жизни первый глава КНБ Булат Баекенов, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на сайт Службы государственной охраны Казахстана.



24 августа после продолжительной болезни скончался ветеран специальных государственных органов страны генерал-лейтенант Булат Баекенов.



В разные годы он возглавлял КНБ, МВД Казахстана, был секретарем Совета безопасности.



"В период с 1997 по 2001 годы генерал-лейтенант Булат Баекенов был начальником Службы охраны Президента Казахстана и внес большой вклад в ее развитие. Служба государственной охраны РК выражает глубокие соболезнования родным и близким Булата Абдрахмановича"- говорится в сообщении.