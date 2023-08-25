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Незаконная наличка: в Казахстане со счетов выводят миллиарды тенге

Просмотров:387 Опубликовано: Сегодня, 08:18
Незаконная наличка: в Казахстане со счетов выводят миллиарды тенге
Фото: lsm.kz
В Казахстане ущерб государству от незаконного обналичивания денег превысил 58 млрд тенге за три года, передает LS.

В Агентстве по финмониторингу рассказали, что за последние три года по статье 216 (выписка фиктивных счетов-фактур) в производстве находилось 1 736 уголовных дел. Из них на 2020 год приходится 669 дел, на 2021 год – 592 дела, на 2022 год – 475 дел.

При этом количество оконченных дел составило 1 144 (в 2020 году – 376, в 2021 году – 426, в 2022 году – 342).

"Общая сумма причиненного ущерба по ним составила 58,3 млрд тенге", – говорится в ответе АФМ на официальный запрос LS.

Наибольшая сумма ущерба зафиксирована в 2020 году – 25,9 млрд тенге. Между тем в 2021 году преступники нанесли вред государству на сумму 15,8 млрд тенге, в 2022 году – на 16,6 млрд тенге.

"За I полугодие 2023 года по статье 216 УК зарегистрировано 92 дела, всего в производстве находилось 249 дел. Направлено в суд 113 дел. По оконченным делам установленный ущерб составляет 9,2 млрд тенге", – отметили в ведомстве.

Ранее Нацбанк опубликовал постановление об увеличении предельной суммы снятия предпринимателям со счетов в банке. В частности, для малого бизнеса размер хотят увеличить с 20 млн тенге до 30 млн тенге, для среднего – со 120 млн тенге до 160 млн тенге, для крупного – со 150 млн тенге до 200 млн тенге.


Источник: lsm.kz
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