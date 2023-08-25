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Сколько дней будут отдыхать казахстанцы на День Конституции

Просмотров:421 Опубликовано: Сегодня, 08:49
Сколько дней будут отдыхать казахстанцы на День Конституции
Фото из открытых источников
30 августа казахстанцы будут отмечать День Конституции. Этот день является официальным выходным.

Согласно календарю на официальном сайте "Электронного правительства", 30 августа, День Конституции Республики Казахстан, в этом году выпадает на среду.

Так как праздник будет отмечаться в середине рабочей недели, никаких переносов рабочих и выходных дней на этот раз не планируется.

Согласно закону "О праздниках в РК", День Конституции является государственным праздником.

Государственные праздники – праздники, посвященные событиям, имеющим общественно-политическое значение, а также традиционно отмечаемые гражданами Республики Казахстан. Празднование государственных праздников может сопровождаться проведением официальных мероприятий.

Отметим, что 30 августа 1995 года на общенациональном референдуме была принята Конституция Республики Казахстан. В этот день во всех областях и городах страны по традиции проходят массовые праздничные гуляния и концерты.


Источник: nur.kz
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