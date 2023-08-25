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ЛАДА.kz » Новости Казахстана

Последний звонок вернут на 25 мая в Казахстане

Просмотров:153 Опубликовано: Сегодня, 10:01
Последний звонок вернут на 25 мая в Казахстане
Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов
Последний звонок вернут на 25 мая в Казахстане. Об этом рассказала заместитель премьер-министра - министр труда и социальной защиты населения Тамара Дуйсенова, передает корреспондент Tengrinews.kz.

"Нужно признать, что это мировая практика (36-недельный учебный год. - Прим.). Но для внедрения таких нововведений всегда требуется более тщательная подготовка. Считаю, что решение министерства было оправданно, но поспешно. В этой связи полагаю вернуться в текущем учебном году к 34-недельной продолжительности учебного года с его завершением 25 мая", - сказала Дуйсенова на августовском совещании в Астане.

Как сообщила заместитель премьер-министра, к вопросу продления учебного года до 36 недель в Казахстане вернутся после 2025 года. В течение предстоящего учебного года в школах будут проводить необходимую подготовительную работу, включая адаптацию учебной программы.


Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 2 )

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  • Adai11
 Кари (Посетители) Сегодня, 10:46
Блин господа чиновники, когда уже прекратите эксперименты свои ставить над нашими детьми. Лучше возьмите учебники и почитайте их, посмотрите какое убожество создают. Потом как нашим детям сдавать ЕНТ?
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • Галина63
  • Adai11
 Perspectiva (Посетители) Сегодня, 10:37
Имитация бурной деятельности бесполезных чиновников.
 
 

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