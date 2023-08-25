Последний звонок вернут на 25 мая в Казахстане. Об этом рассказала заместитель премьер-министра - министр труда и социальной защиты населения Тамара Дуйсенова, передает корреспондент Tengrinews.kz.



"Нужно признать, что это мировая практика (36-недельный учебный год. - Прим.). Но для внедрения таких нововведений всегда требуется более тщательная подготовка. Считаю, что решение министерства было оправданно, но поспешно. В этой связи полагаю вернуться в текущем учебном году к 34-недельной продолжительности учебного года с его завершением 25 мая", - сказала Дуйсенова на августовском совещании в Астане.



Как сообщила заместитель премьер-министра, к вопросу продления учебного года до 36 недель в Казахстане вернутся после 2025 года. В течение предстоящего учебного года в школах будут проводить необходимую подготовительную работу, включая адаптацию учебной программы.