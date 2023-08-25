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Пенсионера избили и связали скотчем ради 70 тысяч в ВКО

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 11:05
Пенсионера избили и связали скотчем ради 70 тысяч в ВКО
Фото:polisia.kz
Пенсионера избили и связали скотчем в Восточно-Казахстанской области ради 70 тысяч тенге, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Инцидент произошел в Шемонаихе. 73-летний пенсионер сам обратился в полицию. По его словам, двое мужчин проникли в его дом, затем избили его и связали ноги скотчем. Далее они забрали деньги и покинули жилье.

Пенсионера избили и связали скотчем ради 70 тысяч в ВКО


Полицейские почти сразу задержали подозреваемых. Ими оказались местные жители 1960 и 1981 годов рождения. Оказалось, что оба имеют судимость за аналогичное преступление. Мужчины признались, что это преступление по предварительному сговору.

"Осознавая, что в силу возраста потерпевший не сможет дать им отпор, они планировали еще раз вернуться на место преступления, чтобы вынести из дома ценную бытовую технику. В настоящее время подозреваемые с санкции суда арестованы. По данному факту начато досудебное расследование по части 3 статьи 191 УК РК "Грабеж", - сообщили в полиции.

Им грозит до десяти лет лишения свободы.


Источник: Tengrinews.kz
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