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Национальный банк снизил базовую ставку в Казахстане

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 11:12
Национальный банк снизил базовую ставку в Казахстане
Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов
Национальный банк Казахстана принял решение снизить базовую ставку до 16,5 процентов годовых с коридором +/– 1 процентных пункта, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Нацбанка.

По информации Нацбанка, соответствующее решение принято на основе обновленных прогнозов, анализа данных и оценки баланса рисков инфляции.

"Проинфляционное давление со стороны внешней среды продолжает постепенно ослабевать. Инфляция в большинстве стран замедляется как результат политики центральных банков по обеспечению ценовой стабильности, но остается устойчивой, приводя к смещению сроков снижения ставок в развитых странах. Цены на мировых продовольственных рынках, а также логистические издержки снижаются", - говорится в распространенном сообщении.

При этом прогнозы по росту экономики Казахстана в среднесрочной перспективе улучшены.

"Расширение деловой активности будет происходить за счет устойчивого внутреннего спроса, роста бюджетных расходов и восстановления нефтяного сектора. В текущем году рост ВВП, как и ранее, ожидается на уровне 4,2-5,2 процентов. В 2024-2025 годах прогноз роста ВВП Казахстана повышен до 4-5 процентов. Риски прогноза ВВП связаны с возможными проблемами доступа казахстанского экспорта к международным рынкам, а также вероятностью недостижения плановой добычи нефти", - проинформировали в Нацбанке.

Очередное плановое решение Комитета по денежно-кредитной политике Нацбанка по базовой ставке будет объявлено 6 октября 2023 года в 12:00 по времени Астаны.


Источник: Tengrinews.kz
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