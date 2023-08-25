Ждать ли казахстанцам новых ипотечных программ, ответил глава Нацбанка

Глава Национального банка Галымжан Пирматов ответил на вопрос, стоит ли казахстанцам казахстанцам ждать появления на рынке новых ипотечных программ, передает корреспондент Tengrinews.kz.



"Казахстанцы все-таки надеются на то, что будет какая-то льготная жилищная программа. Можем ли мы рассчитывать на это? И стоит ли этот вопрос на повестке дня Нацбанка?", - поинтересовались журналисты у Пирматова во время брифинга.



По словам главы Нацбанка, появления каких-то льготных программ по финансированию ипотеки в их повестке нет.



"Мы не однократно говорили о том, что хотели бы, и считаем правильным, чтобы Нацбанк не участвовал в какой-либо поддержке финансирования в экономике. Все это льготное финансирование, оно противоречит нашей основной цели - снижения инфляции и ее удержания на низком уровне. Государственная поддержка казахстанцам для покупки жилья должна быть. Но она должна быть адресной и оказываться за счет республиканского бюджета, а не за счет Нацбанка", - ответил Пирматов.