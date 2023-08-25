"Помогите, маму избивают": ребенок снял на видео нападение в Карагандинской области

В Карагандинской области несовершеннолетний снял на видео мужчину, который совершил нападение на его маму. Эмоциональное видео прокомментировали в полиции, передает корреспондент Tengrinews.kz.Видеозапись нападения на 51-летнюю жительницу Каркаралинска распространяется в социальных сетях. Судя по видео, злоумышленник пытался влезть в частный дом, но ему помешала хозяйка. Увидев нежелательного свидетеля, по всей вероятности, подозреваемый стал избивать ее. Очевидцем нападения на женщину стал ее сын. Предположительно, он не смог выбраться из дома, чтобы помочь матери, и стал снимать происходящее на видео. При этом ребенок громко кричал: "Кто-нибудь помогите, маму избивают".Видеозапись прокомментировали в пресс-службе ДП Карагандинской области. В ведомстве сообщили, что факт нападения на 51-летнюю жительницу Каркаралинского района зарегистрирован в полиции."На месте происшествия работают сотрудники департамента полиции Карагандинской области и отдела полиции Каркаралинского района. Ориентирован весь личный состав гарнизона, проводятся оперативно-разыскные мероприятия по задержанию подозреваемого лица", - сообщили в пресс-службе ДП Карагандинской области.