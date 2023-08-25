Экс-аким Кентау Рашид Аюпов приговорен 10 годам заключения

Астана. 25 августа. КазТАГ – Бывший аким Кентау Рашид Аюпов приговорен 10 годам заключения, сообщает пресс-служба специализированного межрайонного суда по уголовным делам Астаны.



«Приговором суда А. признан виновным в мошенничестве в особо крупном размере (пункт 4 «б» статьи 177 в редакции 1997 года УК РК) при этом освобожден от наказания в связи с истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности, и осужден за подстрекательство к даче взятки (часть 4 статьи 28, часть 5 статьи 312 в редакции 1997 УК) к 10 годам лишения свободы. Взыскано с А. в доход государства Т422,8 млн, полученные в результате совершения коррупционных преступлений», - говорится в сообщении в пятницу.



Приговор в законную силу не вступил.



По материалам дела, в 2013 году Аюпов «в группе лиц по предварительному сговору с неизвестными лицами, путем обмана и злоупотреблением доверия собственника компании АО, подстрекая последнего к даче взятки должностному лицу в размере $2,8 млн за содействие в победе на тендере строительства электроподстанции в Алматы, завладели денежными средствами последнего через посредника».



Напомним, 18 мая 2023 года антикоррупционная служба сообщила о завершении расследования в отношении Аюпова. Аюпов в разные годы был руководителем аппарата акима Шымкента, сотрудником канцелярии премьер-министра, возглавлял центр информационных технологий партии Nur Otan, работал советником акима Шымкента, председателем правления АО НК СПК «Шымкент». С июля 2019 года до 2021 год был акимом Туркестана, а затем – заместителем акима Туркестанской области. В 2022 году назначен акимом города Кентау. В октябре того же года Рашид Аюпов был задержан по обвинению в подстрекательстве к взятке в особо крупном размере и мошенничестве. Следственный суд вынес решение о его содержании под стражей.