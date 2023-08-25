Афера на роскоши: дело обманутых блогеров получило неожиданное продолжение

Обвиненная в продаже фейковых люксовых сумок известным блогерам стилист озвучила свою версию происходящего, передает корреспондент Tengrinews.kz.



По словам девушки, это стало следствием "отжатия" у нее доходного бизнеса некоторыми людьми, которые якобы дружат с заявителями.



"В целях устранения меня от борьбы за свою долю в доходном бизнесе они сговорились и организовали подачу против меня в массовом порядке заявления в правоохранительные органы со лживыми обвинениями в подделке их сумок, которые я всего несколько раз по их просьбе как курьер привезла из-за границы. Выбирали и оплачивали эти сумки они сами лично. Все сумки были официально пакетированы/упакованы, целостность этой упаковки нарушать было нельзя. В таком виде/состоянии я и доставляла им эти пакеты/сумки", - заявила стилист Асемгуль Хасан в своем Instagram.



По ее словам, к поддельным сумкам она никакого отношения не имеет.



"Заявители, сговорившись, ложно, без проведения экспертиз сумок обвинили меня в подделке даже тех сумок, которые они сами лично покупали, а также и тех сумок, которые не были куплены ими вообще. Уверена, что это произошло из-за личных, финансовых, корыстных интересов и уверенности в своей безнаказанности (так как за ними стоит очень влиятельный генерал полиции в отставке и у всех заявителей очень большие финансовые возможности). Таким образом, заявители хотят все свои затраты, связанные с покупкой сумок, покрыть за мой счет, ложно предъявляя мне надуманный финансовый ущерб. (...) С уверенностью и со всей ответственностью заявляю, что по настоящее время не проведена должным образом экспертиза сумок на предмет их подделки", - добавила она.



Она также сообщила, что подала встречные заявления.



"Мной на всех заявителей были поданы заявления (9 документов) за ложность обвинения и вымогательство денег", - говорит девушка.



Ранее популярные казахстанские инстаблогеры заявили, что стали жертвами обмана. По их словам, некая женщина, втершись в доверие, продала им поддельные сумки якобы от люксовых брендов Hermes и Celine на сумму около 96 миллионов тенге. Как рассказала одна из обманутых - бизнесвумен Диля Саду, среди потерпевших есть и бизнесвумен Анель Давлетхожаева, фешен-блогер Алия Бермухамбетова и инстаинфлюенсер Мадина Курбаналиева.



Дело о продаже копий люксовых сумок по стоимости оригиналов казахстанским инстаблогерам расследует департамент экономических расследований по Алматы.