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Проект нового учебного года: когда каникулы и сколько длятся четверти

Просмотров:147 Опубликовано: Сегодня, 08:06
Проект нового учебного года: когда каникулы и сколько длятся четверти
Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов
Министерство просвещения вынесло на публичное обсуждение проект приказа об определении сроков начала и завершения учебного года, а также сроков проведения итоговой аттестации обучающихся в организациях среднего образования, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сайт открытых НПА.

Согласно проекту приказа, учебный год в организациях среднего образования, независимо от форм собственности и ведомственной подчиненности, длится с 1 сентября 2023 года по 25 мая 2024 года включительно.

Первая четверть длится восемь учебных недель, осенние каникулы – семь дней, с 30 октября по 5 ноября 2023 года включительно.

Вторая четверть – восемь учебных недель, зимние каникулы – 10 дней, с 29 декабря 2023 года по 7 января 2024 года включительно.

Третья четверть – 10 учебных недель, весенние каникулы – 11 дней, с 21 по 31 марта 2024 года включительно.

В первых классах вводятся дополнительные каникулы – семь дней, с 5 по 11 февраля 2024 года включительно.

Четвертая четверть – восемь учебных недель.

Проект приказа будет находиться на публичном обсуждении до 11 сентября текущего года.


Источник: Tengrinews.kz
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