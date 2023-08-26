Проект нового учебного года: когда каникулы и сколько длятся четверти

Министерство просвещения вынесло на публичное обсуждение проект приказа об определении сроков начала и завершения учебного года, а также сроков проведения итоговой аттестации обучающихся в организациях среднего образования, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сайт открытых НПА.



Согласно проекту приказа, учебный год в организациях среднего образования, независимо от форм собственности и ведомственной подчиненности, длится с 1 сентября 2023 года по 25 мая 2024 года включительно.



Первая четверть длится восемь учебных недель, осенние каникулы – семь дней, с 30 октября по 5 ноября 2023 года включительно.



Вторая четверть – восемь учебных недель, зимние каникулы – 10 дней, с 29 декабря 2023 года по 7 января 2024 года включительно.



Третья четверть – 10 учебных недель, весенние каникулы – 11 дней, с 21 по 31 марта 2024 года включительно.



В первых классах вводятся дополнительные каникулы – семь дней, с 5 по 11 февраля 2024 года включительно.



Четвертая четверть – восемь учебных недель.



Проект приказа будет находиться на публичном обсуждении до 11 сентября текущего года.