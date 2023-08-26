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Пять тонн конопли и оружие изъяли у жителя Алматинской области

Просмотров:196 Опубликовано: Сегодня, 10:57
Пять тонн конопли и оружие изъяли у жителя Алматинской области
Кадр из видео
Полицейские Алматинской области совместно с сотрудниками КНБ выявили на территории Балхашского района факт незаконного культивирования наркотических растений, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу департамента полиции.

На земельном участке подозреваемого, площадью в один гектар, была разбита целая плантация запрещенных к возделыванию растений, содержащих наркотические вещества. Общий вес посевов потянул почти на пять тонн.

Во время обыска правоохранители также нашли и изъяли у хозяина участка два нарезных оружия, три гладкоствольных ружья, снаряженный патронами калибра 5,56 миллиметра магазин, тепловизор, лазерный прицел и другие оружейные принадлежности.

В отношении мужчины 1951 года рождения начато сразу два уголовных производства. Назначены необходимые экспертизы.



Источник: Tengrinews.kz
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