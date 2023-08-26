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Должен ли ребенок уметь читать и писать до школы

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 14:02
Должен ли ребенок уметь читать и писать до школы
Фото из открытых источников
Собрать школьнику рюкзак, одеть и обуть его несложно. Но понять, с каким багажом знаний и умений нужно идти в первый класс, сложнее. Многие родители убеждены, что главная подготовка к школе - это как можно быстрее научить ребенка считать, читать и писать. Откуда появились такие требования и так ли это на самом деле, разбиралась корреспондент Tengrinews.kz.

Отдать в центр подготовки к школе своего шестилетнего сына Алана Аида Кожахметова решила еще в прошлом году. Молодая мама уверена, что пойти в первый класс сын должен, уже зная чтение и письмо.

"Мы даже не задумывались, стоит или не стоит отдавать в центр подготовки к школе. Все родители знают: идя в школу, ребенок должен уметь писать и читать. И у нас в детском саду в чате родители заранее обсуждали, кто в какой центр подготовки поведет своего ребенка. Потому что после детского сада мой сын научился только считать. И обводить буквы в прописи", - говорит жительница Костаная.

Когда именно появилась такая "традиция", никто из родителей не знает. Однако каждый твердит, что "в наше время такого не было" и "обучать письму и чтению должны были в первом классе".

По словам директора одного из столичных центров подготовки к школе Малики Коянбаевой, желание обучить ребенка к первому классу больше исходит от самих родителей, поскольку никто не хочет, чтобы их сын или дочь отставали от сверстников, умеющих читать и писать.

"К нам ежегодно обращаются родители с просьбой подготовить детей в школу таким образом, чтобы они уже полностью читали и писали еще до 1 сентября. Их можно понять: никто не хочет, чтобы малыш отставал от сверстников. Быстрое освоение школьного материала обеспечивает легкую адаптацию в новой среде. Поэтому, конечно, для психологического здоровья малыша к школе нужно готовиться заранее.

Мое личное мнение: гораздо важнее, чтобы у ребенка была развита логика, чтобы он мог сидеть ровно, без напряжения, правильно держал карандаш, а это приходит через занятия творчеством. Важно умение учиться, с удовольствием узнавать и пропускать через себя новые знания. Это тоже даст хорошая группа подготовки к школе. Тогда умение читать, писать и считать приложится", - считает Коянбаева.

Тем временем официального перечня вопросов для дошкольников, на которые ребенок должен знать ответ, не существует. И никаких требований перед первоклашками школа не выставляет.

Как рассказала корреспонденту заведующая лабораторией предшкольной подготовки и начального образования Национальной академии образования имени И. Алтынсарина Пернегуль Таубайқызы, общеобразовательная школа обязана принять ребенка на обучение независимо от уровня его подготовки.

"В соответствии с пунктом 9 "Типовых правил приема на обучение в организации образования, реализующие общеобразовательные учебные программы начального, основного среднего и общего среднего образования", для зачисления детей в первый класс экзамены, тестирование и прочие виды проверки знаний не проводятся. Общеобразовательная школа обязана принять ребенка на обучение независимо от уровня его подготовки, если ребенку исполнилось либо исполнится в течение года 6 лет и если место жительства относится к территории (микроучастку), которую обслуживает школа. При этом обязательна регистрация родителя – временная либо постоянная, регистрация ребенка не нужна", - пояснила Пернегуль Таубайқызы.


Источник: Tengrinews.kz
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