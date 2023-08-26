Всемирный день чистоты пройдет в Казахстане

Ежегодно в третью субботу сентября во многих странах мира проходит экологическая акция "Всемирный день чистоты" (World Cleanup Day) с целью объединения усилий для очистки территорий от мусора и сохранения устойчивой чистоты в регионах, передает Liter.kz со ссылкой на Министерство экологии и природных ресурсов РК.



В этом году экологическая акция пройдет 16 сентября.



- Целью акции является объединение населения Республики Казахстан для организации комплекса мероприятий по очистке территорий от мусора. Участие во всемирной акции позволит позиционировать Казахстан как участника глобальных мировых экологических акций, страны, реализующей принцип зеленой экономики и достижение целей устойчивого развития-2030, – сообщили в ведомстве.



Министерство экологии и природных ресурсов просит поддержать инициативу и принять участие.