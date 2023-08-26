Законно ли отчислять пятилеток из садика? Ответ экс-министра

Экс-министр образования и науки, а ныне - депутат Мажилиса Асхат Аймагамбетов - назвал незаконным отчисление из детских садов пятилетних детей. Об этом он написал в своем Telegram-канале, передает Tengrinews.kz.



"В "личку" последний месяц поступает большое количество обращений по вопросу отчисления из детских садов в пять лет, якобы для того, чтобы пошли в предшкольный или сразу в 1-й класс. Сразу скажу, это незаконно", - написал Аймагамбетов.



По словам экс-министра, до достижения шести лет ребенок может быть в детском садике. Однако некоторые должностные лица на местах неверно трактуют законодательство.



"Вот, например, реальный кейс от подписчика. Ребенку исполняется в декабре шесть лет. В сентябре, когда ребенку еще нет полных шести лет, родители решили в школу его не отдавать. Здесь, однозначно, ребенок может до следующего лета оставаться в садике. Или другой случай: ребенку в январе исполняется шесть лет и детский сад отчисляет его в связи с этим в тот же месяц. А где ребенок будет до школы? Это тоже незаконно. Данный ребенок может до лета воспитываться в детском саду", - отметил депутат.