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Законно ли отчислять пятилеток из садика? Ответ экс-министра

Просмотров:91 Опубликовано: Сегодня, 19:01
Законно ли отчислять пятилеток из садика? Ответ экс-министра
Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов
Экс-министр образования и науки, а ныне - депутат Мажилиса Асхат Аймагамбетов - назвал незаконным отчисление из детских садов пятилетних детей. Об этом он написал в своем Telegram-канале, передает Tengrinews.kz.

"В "личку" последний месяц поступает большое количество обращений по вопросу отчисления из детских садов в пять лет, якобы для того, чтобы пошли в предшкольный или сразу в 1-й класс. Сразу скажу, это незаконно", - написал Аймагамбетов.

По словам экс-министра, до достижения шести лет ребенок может быть в детском садике. Однако некоторые должностные лица на местах неверно трактуют законодательство.

"Вот, например, реальный кейс от подписчика. Ребенку исполняется в декабре шесть лет. В сентябре, когда ребенку еще нет полных шести лет, родители решили в школу его не отдавать. Здесь, однозначно, ребенок может до следующего лета оставаться в садике. Или другой случай: ребенку в январе исполняется шесть лет и детский сад отчисляет его в связи с этим в тот же месяц. А где ребенок будет до школы? Это тоже незаконно. Данный ребенок может до лета воспитываться в детском саду", - отметил депутат.


Источник: Tengrinews.kz
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