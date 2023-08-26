Как с голодного края: поведение астанчан на выставке возмутило Казнет

Не очень корректно обошлись жители столицы с узором из фруктов, который на площади возле EXPO выложили гости из Таджикистана, передает Liter.kz.Арт-объект из даров природы стал одной из достопримечательностей ярмарки-выставки, которая прошла в рамках Дней культуры Таджикистана в Казахстане.Мероприятие посетили президенты двух государств. Но едва высокие гости отбыли, присутствовавшие обыватели принялись растаскивать произведение искусства по сумкам и ящикам. При этом, стремясь выхватить лучшее, некоторые не стеснялись топтать ногами яблоки и виноград.Я слышала, как таджики стояли недалеко и с сочувствием говорили друг другу, что казахи голодные. Было очень стыдно за наших соотечественников, - цитирует одну из очевидцев Telegram-канал “Патриот”.Пользователи сети возмутились таким поведение астанчан и гостей столицы:- Вот такая культура у нашего общества!- Испанский стыд.- Наши люди, когда видят халяву, просто с ума сходят.Дни культуры Таджикистана в Казахстане прошли с 23 по 26 августа и были приурочены к 30-летию установления дипломатических отношений между нашими странами.