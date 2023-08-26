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Как с голодного края: поведение астанчан на выставке возмутило Казнет

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 20:48
Как с голодного края: поведение астанчан на выставке возмутило Казнет
Кадры из видео
Не очень корректно обошлись жители столицы с узором из фруктов, который на площади возле EXPO выложили гости из Таджикистана, передает Liter.kz.

Арт-объект из даров природы стал одной из достопримечательностей ярмарки-выставки, которая прошла в рамках Дней культуры Таджикистана в Казахстане.

Мероприятие посетили президенты двух государств. Но едва высокие гости отбыли, присутствовавшие обыватели принялись растаскивать произведение искусства по сумкам и ящикам. При этом, стремясь выхватить лучшее, некоторые не стеснялись топтать ногами яблоки и виноград.

Я слышала, как таджики стояли недалеко и с сочувствием говорили друг другу, что казахи голодные. Было очень стыдно за наших соотечественников, - цитирует одну из очевидцев Telegram-канал “Патриот”.

Пользователи сети возмутились таким поведение астанчан и гостей столицы:



- Вот такая культура у нашего общества!

- Испанский стыд.

- Наши люди, когда видят халяву, просто с ума сходят.

Дни культуры Таджикистана в Казахстане прошли с 23 по 26 августа и были приурочены к 30-летию установления дипломатических отношений между нашими странами.


Источник: liter.kz
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