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Девочка получила удар током на пенной вечеринке в поселке Костанайской области

Просмотров:288 Опубликовано: Сегодня, 12:14
Девочка получила удар током на пенной вечеринке в поселке Костанайской области
Кадр видео
Полиция расследует дело по факту удара током несовершеннолетней на пенной вечеринке в Костанайской области, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Massaget.kz.

25 августа в поселке Узунколь проводилась пенная вечеринка приуроченная ко Дню молодежи, на которой 9-летняя девочка получила удар электрическим током.




"Врачи оказали неотложную медицинскую помощь. Девочка госпитализирована в районную больницу. Полиция по данному факту начала досудебное расследования по статье 306 УК часть 2 "Выпуск или продажа товаров, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающим требованиям безопасности, если они совершены, отношении товаров или услуг, предназначенных для малолетних", - говорится в сообщении.

По данным полиции, в настоящее время проводятся необходимые следственные действия, назначены соответствующие экспертизы.



Источник: Tengrinews.kz
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