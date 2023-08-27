Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Воскресенье, 27 Августа
+22...+21
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 460.17 KZT
  • €1 = 496.48 KZT
  • 1 RUB = 4.89 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана

Самый многодетный аким Казахстана рассказал, сколько потратил на школьную форму детей

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 17:18
Самый многодетный аким Казахстана рассказал, сколько потратил на школьную форму детей
Фото: Facebook/m.kolbaev
Аким Коксуского района Жетысуской области, отец восьмерых детей Марлен Кольбаев, рассказал корреспонденту Zakon.kz о ходе подготовки его семьи к предстоящему учебному году.

Марлену Кольбаеву 47 лет. Вместе с супругой они воспитывают восьмерых детей. Самая старшая уже замужем, а младшая ходит в детский сад. На сегодня двое из мальчиков обучаются в университете, еще четверо – ходят в школу.

"Дочка у меня замужем, она живет отдельно. После нее идут двое пацанов, они студенты. Учатся на гранте в университетах. Четверо вот ходят в школу, в 9, 8, 5 и 3 классы. Самая младшая у нас в садике. В этом году на шестерых ушло в районе 500 тыс. тенге. В основном у меня же мальчики, поэтому младшие могут носить прошлогоднюю форму старших. Это нормально", – рассказал аким Коксуского района корреспонденту Zakon.kz.

По его словам, в эту стоимость вошла не только школьная форма, но и канцелярские товары.

Марлен Кольбаев отметил, что подготовка в школу является доброй традицией в их семье. Все дети ходят в местные средние школы, а старшие обучаются в университетах южной столицы.

Зарплата акима Коксуского района составляет 750 тыс. тенге.

Ранее казахстанские аналитики посчитали стоимость школьной формы и канцелярских принадлежностей. В отчете отмечалось, что затраты на подготовку к школе превышают средние расходы на непродовольственные товары в четыре раза.


Источник: Zakon.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2023 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Хапина С.И.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика