Будет ли дефицит риса в Казахстане, ответили в Минсельхозе

В Министерстве сельского хозяйства ответили на вопрос, ожидается ли дефицит риса в Казахстане в связи с засухой, передает корреспондент Tengrinews.kz.



"Действительно, этот год сложный, была засуха, но не во всех регионах. Как информирует акимат Кызылординской области, там посевы риса от засухи практически не пострадали. Ожидается удовлетворительный урожай, на уровне ежегодных. Мы потребляем половину (риса - прим.), остальную часть экспортируем. Поэтому угрозы, что мы останемся без риса из-за засухи, не ожидается", - заявил на брифинге в СЦК заместитель директора департамента инвестиционной политики Министерства сельского хозяйства Шаймерден Ахметов.



По словам чиновника, в Казахстане имеется значительный экспортный потенциал. Отечественную сельхозпродукцию могут направить на новые рынки, которые появятся в связи с закрытием экспорта в России и Индии.



"Но все зависит от того, какие цены там сложатся и как решат наши производители, где будет им выгоднее, на новых рынках или на старых, куда они ранее экспортировали", - добавил Ахметов.