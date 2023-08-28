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Будет ли дефицит риса в Казахстане, ответили в Минсельхозе

Просмотров:161 Опубликовано: Сегодня, 13:54
Будет ли дефицит риса в Казахстане, ответили в Минсельхозе
Изображение от jcomp на Freepik
В Министерстве сельского хозяйства ответили на вопрос, ожидается ли дефицит риса в Казахстане в связи с засухой, передает корреспондент Tengrinews.kz.

"Действительно, этот год сложный, была засуха, но не во всех регионах. Как информирует акимат Кызылординской области, там посевы риса от засухи практически не пострадали. Ожидается удовлетворительный урожай, на уровне ежегодных. Мы потребляем половину (риса - прим.), остальную часть экспортируем. Поэтому угрозы, что мы останемся без риса из-за засухи, не ожидается", - заявил на брифинге в СЦК заместитель директора департамента инвестиционной политики Министерства сельского хозяйства Шаймерден Ахметов.

По словам чиновника, в Казахстане имеется значительный экспортный потенциал. Отечественную сельхозпродукцию могут направить на новые рынки, которые появятся в связи с закрытием экспорта в России и Индии.

"Но все зависит от того, какие цены там сложатся и как решат наши производители, где будет им выгоднее, на новых рынках или на старых, куда они ранее экспортировали", - добавил Ахметов.


Источник: tengrinews.kz
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Комментарии ( 2 )

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Кари (Посетители) Сегодня, 15:51
ну всё, сейчас все ринуться закупать рис
 
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glu-info (Посетители) Сегодня, 15:34
Будет ли дефицит риса в Казахстане, ответили в Минсельхозе
Ну раз об этом заговорили значит точно риса не будет.
 
 

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