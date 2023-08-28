Российское молоко ввозят по 130 тенге: фермеры опасаются, что Казахстан снова станет зависимым от импорта

"Сегодня стоимость казахстанского сахара составляет 440 тенге, тогда как российского – 350. Сахарные заводы из-за переполненных складов вынуждены остановить производство", – отметила глава Ассоциации сахарной, пищевой и перерабатывающей промышленности Айжан Наурзгалиева.



"Сейчас российское сырое молоко на казахстанские перерабатывающие предприятия уже поступает по 130 тенге, и это с учётом НДС. Казахстанское при этом стоит 200 тенге", – отметил индивидуальный предприниматель Сергей Каверин.

Они предложили разобраться с субсидиями, отменить маркировку некоторых товаров и внести правки в правила возврата НДС.Казахстанские производители продуктов питания продолжают бить тревогу из-за трудной конкуренции с российскими коллегами, сообщает НПП "Атамекен". Вопрос обсудили на заседании профильного комитета национальной палаты предпринимателей с участием представителей министерств сельского хозяйства, торговли, здравоохранения и финансов.По мнению гендиректора "Борте милка" Бокейхана Абишева, страна и вовсе рискует впасть в зависимость от российского импорта продовольствия.Предприниматели опасаются повторения ситуации 2022 года, когда, по их мнению, Россия пользовалась своим положением на казахстанском рынке. Действовавшее с середины весны до конца лета ограничение поставок российского сахара в страны-партнёры по ЕАЭС привело к перебоям продажи сахара в Казахстане.Как считает глава Молочного союза Владимир Кожевников, система субсидирования молокоперерабатывающих предприятий делает господдержку "не в полной мере доступной". Давит на цены и внедрение маркировки на подакцизные товары, растительное масло и социально значимые продукты, – в ассоциации "КазАлкоТабак" призвали отменить пилотный проект.Недовольство предпринимателей вызывают и правила возврата превышения НДС, когда налоговики проверяют не только экспортёров, а всю цепочку поставщиков."Получается, что добросовестные налогоплательщики вынуждены нести ответственность за недобросовестных", – считает глава Союза зернопереработчиков Алихан Талгатбек.Союз предложил внедрить в новом Налоговом кодексе дифференцированный возврат НДС экспортёрам переработанной продукции и сырья.