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Российское молоко ввозят по 130 тенге: фермеры опасаются, что Казахстан снова станет зависимым от импорта

Просмотров:295 Опубликовано: Сегодня, 15:02
Российское молоко ввозят по 130 тенге: фермеры опасаются, что Казахстан снова станет зависимым от импорта
Иллюстративное фото
Они предложили разобраться с субсидиями, отменить маркировку некоторых товаров и внести правки в правила возврата НДС.

Казахстанские производители продуктов питания продолжают бить тревогу из-за трудной конкуренции с российскими коллегами, сообщает НПП "Атамекен". Вопрос обсудили на заседании профильного комитета национальной палаты предпринимателей с участием представителей министерств сельского хозяйства, торговли, здравоохранения и финансов.

"Сегодня стоимость казахстанского сахара составляет 440 тенге, тогда как российского – 350. Сахарные заводы из-за переполненных складов вынуждены остановить производство", – отметила глава Ассоциации сахарной, пищевой и перерабатывающей промышленности Айжан Наурзгалиева.

По мнению гендиректора "Борте милка" Бокейхана Абишева, страна и вовсе рискует впасть в зависимость от российского импорта продовольствия.
Предприниматели опасаются повторения ситуации 2022 года, когда, по их мнению, Россия пользовалась своим положением на казахстанском рынке. Действовавшее с середины весны до конца лета ограничение поставок российского сахара в страны-партнёры по ЕАЭС привело к перебоям продажи сахара в Казахстане.

"Сейчас российское сырое молоко на казахстанские перерабатывающие предприятия уже поступает по 130 тенге, и это с учётом НДС. Казахстанское при этом стоит 200 тенге", – отметил индивидуальный предприниматель Сергей Каверин.


Как считает глава Молочного союза Владимир Кожевников, система субсидирования молокоперерабатывающих предприятий делает господдержку "не в полной мере доступной". Давит на цены и внедрение маркировки на подакцизные товары, растительное масло и социально значимые продукты, – в ассоциации "КазАлкоТабак" призвали отменить пилотный проект.

Недовольство предпринимателей вызывают и правила возврата превышения НДС, когда налоговики проверяют не только экспортёров, а всю цепочку поставщиков.

"Получается, что добросовестные налогоплательщики вынуждены нести ответственность за недобросовестных", – считает глава Союза зернопереработчиков Алихан Талгатбек.

Союз предложил внедрить в новом Налоговом кодексе дифференцированный возврат НДС экспортёрам переработанной продукции и сырья.


Источник: informburo.kz
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Комментарии ( 3 )

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  • Disco
 Adai11 (Посетители) Сегодня, 16:59
Фермеры опасаются, что Казахстан снова станет зависимым от импорта - конечно станут из-за Ваших цен devil
 
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Андpей (Посетители) Сегодня, 16:18
Ну так снизте цену на отечественное и зарубежное не будет выгодно.
 
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  • Галина63
  • Adai11
  • kolu411
 пипл (Посетители) Сегодня, 15:32
Я вот не пойму. Почему Казахстанские продукты для нас дороже чем Российские или какие либо другие импортные?
Зачем нам наши дорогие продукты. Зачем мы должны тратить свои кровные для поддержания местных производителях? Пусть местные производители продают по одинаковой цене с импортной продукцией, и мы будем их поддерживать покупая местную продукцию.
 
 

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