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"Языковые патрули" недопустимы и опасны - экс-депутат маслихата Абилкасимова

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 15:10
"Языковые патрули" недопустимы и опасны - экс-депутат маслихата Абилкасимова
Facebook/akbope.akb
Экс-депутат маслихата Алматы Акбопе Абылкасымова выступила в заявлением по поводу "языковых патрулей" в Казахстане, передает корреспондент Tengrinews.kz.

"В последнее время в Казахстане получила распространение практика так называемых "языковых патрулей". Лично я считаю, что данная практика не просто недопустима, она опасна и преступна. Такие действия должны жестко пресекаться правоохранительными органами, причем вне зависимости от того, кто подвергся дискриминации: казах, русский, украинец, чеченец либо наш гражданин любой другой национальности. Казахстан - многоязычное государство", - говорит политик.

Между тем Абылкасымова напомнила, что казахский язык является государственным языком и все граждане Казахстана должны прилагать все усилия для укрепления его статуса.

"Однако укрепление статуса государственного языка не должно проводиться посредством дискриминации других языков либо других национальностей", - подчеркнула она.


По словам экс-депутата, она неоднократно сталкивалась с вопросом, "зачем в Конституции указан русский язык".

"В статье 7 Конституции четко прописано, что государственные органы и органы местного самоуправления должны равнозначно давать информацию на двух языках: на государственном, казахском и русском языке. Часто сталкиваюсь с тем, что люди говорят, зачем в Конституции у нас указан русский язык. Это вполне объяснимо: русский язык является языком межнационального общения уже более 100 лет. На нем говорят не только русские, но и представители других этносов, в том числе казахи", - добавила Абылкасымова.


Политик обратилась ко всем гражданам, которые участвуют в подобных языковых патрулях.

"Я понимаю, что многие из вас участвуют в них по заблуждению, в которое вводят вас провокаторы. На самом деле языковые патрули - это провокации, направленные на то, чтобы разрушить единство нашей страны, стабильность и мир в нашей стране, вызвав большой межнациональной конфликт, который настоящим патриотам Казахстана не нужен. Я понимаю вашу боль, да, необходимо работать над распространением казахского языка, но в этом случае нужно делать это в миролюбивом плане - протяните руку помощи, помогите рядом с вами проживающим выучить этот язык и сделайте это в дружелюбной манере, ведь мы все одна большая семья. Мы – население Республики Казахстан", - сказала она.

Отдельный блок речи Абылкасымова посвятила государственным органам.

"Я сама изучаю казахский язык и столкнулась с тем, что не хватает литературы для начинающего уровня казахского языка. А любой язык, я знаю это из своей практики, его легче изучать, когда ты его постоянно читаешь. Наверное, необходимо выпускать подобного рода литературу. Также хотелось бы видеть больше качественного контента на казахском языке: фильмы, документальные фильмы, передачи на казахском языке.
И ко всем остальным гражданам хочется обратиться с призывом: давайте попробуем изучать казахский язык с легких фраз. Я понимаю, это сложно, особенно когда преодолен определенный возрастной рубеж, например, в 40-50 лет. Тем не менее это возможно, каждый может это сделать, можно начать с приветствия и прощания на казахском языке, спрашивать, который час, использовать бытовые фразы. Мы все, являясь гражданами Казахстана, должны сейчас сплотиться и в единстве привести нашу страну к процветанию, а это возможно, только если в стране мир и стабильность", - заключила она.


Источник: tengrinews.kz
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