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Социальный уголь для школ и больниц Казахстана уходил в Евросоюз - МИИР

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 17:21
Социальный уголь для школ и больниц Казахстана уходил в Евросоюз - МИИР
Фото ©РИА Новости
Прошлой зимой социальный уголь для школ, детских садов и больниц в Казахстане уходил за рубеж. По чьей вине это происходило, рассказал заместитель председателя Комитета индустриального развития Министерства индустрии и инфраструктурного развития (МИИР) Турар Жолмагамбетов, передает корреспондент Tengrinews.kz.

На брифинге в СЦК Жолмагамбетов напомнил, что весной прошлого года в отношении Российской Федерации был принят пакет санкций. После этого Европейские страны начали закупать уголь со всех регионов, чтобы восполнить необходимый объем в 50 миллионов тонн. Это привело к резкому росту цен. Если раньше цены в среднем находились в коридоре 100-120 долларов, то в прошлом году они доходили до 400 долларов.

"Наш казахстанский уголь внутри рынка является относительно недорогим. Плюс к этому за счет понимания наших угледобывающих компаний социальный уголь был еще дешевле. У нас был зафиксирован отток социального угля. Уголь, предназначенный для школ, больниц, садов, населения, некоторые предприимчивые компании начали вывозить за рубеж. Были факты, когда в больших объемах он уходил в Узбекистан, Кыргызстан, а оттуда дальше - в Евросоюз. Даже из Казахстана напрямую экспортировали в Польшу, Чехию. Чтобы вы понимали: автомобилями, большегрузными машинами это все вывозили. Мы столкнулись с тем, что на наших складах начала "теряться" значительная часть объема угля. Пришлось принять меры", - сообщил Жолмагамбетов.

В первую очередь было принято решение ограничить вывоз угля автотранспортными средствами. Были факты, когда уголь вывозили железнодорожными составами, чему в МИИР также старались противодействовать. По словам Жолмагамбетова, ограничения на вывоз угля сохраняются и в этом году, поскольку санкции в отношении России все еще действуют.


Источник: tengrinews.kz
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