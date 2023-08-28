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Сильные дожди и похолодание ожидаются в Казахстане

Просмотров:398 Опубликовано: Вчера, 19:46
Сильные дожди и похолодание ожидаются в Казахстане
Иллюстративное фото
В некоторых регионах температура воздуха может опуститься до плюс 3 градусов.

В ближайшие трое суток на большей части республики ожидается неустойчивый характер погоды, пройдут дожди с грозами и шквалистым ветром, возможно выпадение града, передает inbusiness.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".

Сильные дожди и постепенное понижение температуры воздуха прогнозируются на северо-западе, севере, центре, юге и юго-востоке Казахстана.

"Наибольшее понижение температуры воздуха ожидается на северо-западе, севере республики, в ночные часы температура воздуха понизится до 3-11 тепла, днем до 10-18 тепла. Лишь на востоке, юге и юго-востоке страны в начале периода будет тепло, затем к концу периода ожидается понижение температуры ночью до 10-15 тепла, днем до 20-25 тепла", - сообщили синоптики.

Ночью на севере, юге Мангистауской области - дождь. На западе, севере, юге, в центре области - гроза, днем - град. Ночью и утром на западе области - туман. Ветер юго-западный с переходом на северный, днем на западе, севере, в центре области 15-20, порывы 23 м/с. На севере, востоке, юго-востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.


Источник: inbusiness.kz
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