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Granta разогналась до 206 километров в час? Разработчики "Сергека" объяснили видео

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 07:42
Granta разогналась до 206 километров в час? Разработчики "Сергека" объяснили видео
Кадр из видео
В интернете распространяется видео, снятое автолюбителем из Семея, которого остановили за превышение скорости, зафиксированное камерами "Сергека". Согласно данным на планшете полицейских, его Lada Granta разогналась до 206 километров в час, передает корреспондент Tengrinews.kz.

При этом на сделанном камерами "Сергека" снимке перед Lada Granta ехал автомобиль Land Cruiser Prado.

"Как я сманеврировал вот так?" - искренне недоумевает водитель.

В департаменте полиции области Абай на запрос Tengrinews.kz ответили, что данная ситуация возникла из-за технических проблем, в связи с чем разработчикам "Сергека" была направлена жалоба. В результате водителя Lada Granta к административной ответственности привлекать не стали. Также автолюбителям напомнили, что они имеют право обжаловать полученные предписания, для чего им cледует обращаться в отдел административной полиции.

В компании Sergek Group, в свою очередь, сообщили о сбое оборудования непосредственно на этом участке дороги. Чтобы исключить повторение подобных ситуаций, специалисты уже провели необходимую работу.

"Мы приносим извинения водителю Lada Granta за пережитые негативные эмоции. Несмотря на сбой камеры, карточка нарушения не была создана и в процессинговый центр Единого реестра административных производств не отправлена. Соответственно, водитель не получит предписание, которое не заслужил. Система только отправила уведомление на планшет полицейских, действовавших по инструкции", - сообщили в пресс-службе компании.



Источник: Tengrinews.kz
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