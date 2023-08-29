Ввоз праворульных авто хотят запретить в Казахстане

Запрет на ввоз праворульных авто хотят ввести в Казахстане. Соответствующий проект приказа подготовило Министерство индустрии и инфраструктурного развития, передает корреспондент Tengrinews.kz.



Проектом приказа предусматривается введение запрета на ввоз праворульный автомобилей в Казахстан сроком на 6 месяцев. Обязанности по обеспечению контроля по реализации запрета планируют возложить на Комитет государственных доходов Министерства финансов при взаимодействии с Пограничной службой КНБ.



Проект размещен на портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 13 сентября.



Отметим, что с 2007 года в Казахстане запрещена регистрация праворульных автомобилей, но их эксплуатация не запрещена.