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Ввоз праворульных авто хотят запретить в Казахстане

Просмотров:118 Опубликовано: Сегодня, 11:48
Ввоз праворульных авто хотят запретить в Казахстане
Фото из открытых источников
Запрет на ввоз праворульных авто хотят ввести в Казахстане. Соответствующий проект приказа подготовило Министерство индустрии и инфраструктурного развития, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Проектом приказа предусматривается введение запрета на ввоз праворульный автомобилей в Казахстан сроком на 6 месяцев. Обязанности по обеспечению контроля по реализации запрета планируют возложить на Комитет государственных доходов Министерства финансов при взаимодействии с Пограничной службой КНБ.

Проект размещен на портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 13 сентября.

Отметим, что с 2007 года в Казахстане запрещена регистрация праворульных автомобилей, но их эксплуатация не запрещена.


Источник: Tengrinews.kz
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